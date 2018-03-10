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    Шунин: «Поле тяжелое, идет снег, мяч леденеет. Но в России мы привыкли к такому»

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).

    – У вашей команды были проблемы с нападающими. Какой в связи с этим был план на игру?

    – У нас действительно были проблемы. У Жени Маркова небольшое повреждение, Евгений Луценко отъехал по семейным обстоятельствам. Но в «Динамо» есть футболисты, которые могут их подменить и сыграть. Считаю, что сегодня наша команда билась, играла до конца, и мы выглядели неплохо.

    – Верно ли утверждение, что плохая погода на руку команде, которая находится ниже в турнирной таблице?

    – Думаю, что футболисты выходят на поле при счете 0:0 и моменты в любом случае есть, поэтому надо их реализовывать. Но, конечно, в таких условиях играть сложнее. Поле довольно тяжелое, идет снег, мяч леденеет. Хотелось бы играть в хорошую погоду, но в нашей стране мы привыкли к этому.

    «Динамо» с 24 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2018 23:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 10:28

      Играть в такую погоду - плохая привычка.

      2
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 марта 2018, 11:04

      Сыграли достойно молодцы

      0
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      Рейтинг: +31

      Geffon 10 марта 2018, 23:40

      Динамо молодцы. Без нападающих с молодежкой показали хорошую игру.

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