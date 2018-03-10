Шунин: «Поле тяжелое, идет снег, мяч леденеет. Но в России мы привыкли к такому»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат матча 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:0).

– У вашей команды были проблемы с нападающими. Какой в связи с этим был план на игру?

– У нас действительно были проблемы. У Жени Маркова небольшое повреждение, Евгений Луценко отъехал по семейным обстоятельствам. Но в «Динамо» есть футболисты, которые могут их подменить и сыграть. Считаю, что сегодня наша команда билась, играла до конца, и мы выглядели неплохо.

– Верно ли утверждение, что плохая погода на руку команде, которая находится ниже в турнирной таблице?

– Думаю, что футболисты выходят на поле при счете 0:0 и моменты в любом случае есть, поэтому надо их реализовывать. Но, конечно, в таких условиях играть сложнее. Поле довольно тяжелое, идет снег, мяч леденеет. Хотелось бы играть в хорошую погоду, но в нашей стране мы привыкли к этому.

«Динамо» с 24 очками идет на 12-й строчке в турнирной таблице.