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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют за вторую строчку таблицы

    В матче 30 тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Победитель этого поединка займет второе место в турнирной таблице, а в случае ничейного результата на ней останутся «красные дьяволы».

    Полузащитник «Юнайтед» Хуан Мата ранее заявил, что предстоящий матч является самым большим для обеих команд.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 15:30 по Москве на манчестерском «Олд Траффорд».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 14:28
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 марта 2018, 15:12

      если не включат автобусы как осенью то ждем яркий футбол ! Обе забьют и победа ливерпуля !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 марта 2018, 14:50

      Хочется увидеть настоящий футбол в исполнении команд с обилием голов ,зрители очень жаждут качественный футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 марта 2018, 13:40

      победит сидьнейший...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 марта 2018, 13:08

      если у Ливера игра попрет, может быть разгром! С МЮ все ожидаемо - автобус!!! И если выиграют, то скорее всего с минимальным счетом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 10 марта 2018, 12:54

      YNWA

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 11:22

      Конечно не борьба за чемпионство,но все же.

      2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 10 марта 2018, 10:12

      Что быстрее? Vesta или McLaren, Ливер вперед

      2
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      Рейтинг: +43

      MU777 > Shogun 10 марта 2018, 17:33

      А что с маклареном случилось ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 10 марта 2018, 09:52

      Автобус против скоростного спорткара)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 марта 2018, 09:36

      Будет битва.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 10 марта 2018, 09:12

      мю проиграет

      0
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