АПЛ. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграют за вторую строчку таблицы

В матче 30 тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Победитель этого поединка займет второе место в турнирной таблице, а в случае ничейного результата на ней останутся «красные дьяволы».

Полузащитник «Юнайтед» Хуан Мата ранее заявил, что предстоящий матч является самым большим для обеих команд.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 15:30 по Москве на манчестерском «Олд Траффорд».

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!