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    Шахматист Карякин: «Надеюсь, «Спартак» совершит подвиг и догонит «Локомотив»

    Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин поговорил о чемпионских перспективах красно-белых. Спортсмен надеется на победу в РФПЛ.

    — Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

    — Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив».

    Для этого у команды есть все самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.

    Источник: Известия

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    10.03.2018 07:12
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    Комментарии21
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 марта 2018, 18:35

      Да хватит подвигов... 5-6 место достаточно. Это обезопасит от 0-7 в следующдем сезоне...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 10 марта 2018, 13:48

      Да уж, пожалуй без подвига в этом году не обойтись.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 марта 2018, 11:49

      Играй лучше в шахматы.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak > ljrljr0505 10 марта 2018, 12:17

      Он и играет лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 11:19

      Хорошо сказал.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 10 марта 2018, 11:07

      Е5 хрюней, Е5!!! Надейся,что чуда не будет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 10:49

      Надеюсь, Раскарякин ошибается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 марта 2018, 10:36

      все верно, на пределе сил биться до конца!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2018, 09:43

      Догонит и перегонит-а что разве у кого то есть сомнения?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 10 марта 2018, 09:28

      Остаться бы в зоне Лиги Чемпионов - уже хорошо ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 марта 2018, 09:20

      Это же не не римский Спартак

      -1
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Юрий Б. 10 марта 2018, 09:34

      А такой был? Я знаю из истории Фракийского.

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. > lordmrv 10 марта 2018, 11:25

      Я имею ввиду предводителя гладиаторов и рабов

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Юрий Б. 10 марта 2018, 12:21

      Так он и был не римлянином, а фракийцем, по-современной географии - болгарином.

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