Шахматист Карякин: «Надеюсь, «Спартак» совершит подвиг и догонит «Локомотив»

Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин поговорил о чемпионских перспективах красно-белых. Спортсмен надеется на победу в РФПЛ.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив».

Для этого у команды есть все самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.