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  • Шахматист Карякин: «Надеюсь, «Спартак» совершит подвиг и догонит «Локомотив»

Шахматист Карякин: «Надеюсь, «Спартак» совершит подвиг и догонит «Локомотив»

10 марта 2018, 07:12
21

Российский шахматист и болельщик московского «Спартака» Сергей Карякин поговорил о чемпионских перспективах красно-белых. Спортсмен надеется на победу в РФПЛ.

— Как думаете, у красно-белых еще есть шанс защитить титул?

— Думаю, что да. Пока есть хоть минимальные шансы, надо за них цепляться. Я много раз выигрывал турниры, когда в меня уже мало кто верил. Надеюсь, «Спартаку» удастся совершить подвиг и догнать «Локомотив».

Для этого у команды есть все самое необходимое – классный тренер, сильные игроки и самые преданные болельщики.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив
Комментарии (21)
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RotBerg
1520655999
Спартак и подвиг это как Спартак и Еврокубки. Вещи несовместимые
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vodomut
1520658173
подвиг это не про Спартак
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Зенит 12
1520660041
Во сне да )))
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Atom2020
1520663318
Остаться бы в зоне Лиги Чемпионов - уже хорошо ...
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Диктор
1520664197
Догонит и перегонит-а что разве у кого то есть сомнения?
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OfaZavr
1520667389
все верно, на пределе сил биться до конца!
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prezent2017
1520668157
Надеюсь, Раскарякин ошибается.
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RUSARM
1520669254
Е5 хрюней, Е5!!! Надейся,что чуда не будет!!!
Ответить
zigbert
1520669959
Хорошо сказал.
Ответить
ljrljr0505
1520671755
Играй лучше в шахматы.
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