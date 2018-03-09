Игонин: «У Манчини на руках уже есть билеты домой»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал критику футболистов клуба со стороны главного тренера сине-бело-голубых – Роберто Манчини.

– Манчини раскритиковал своих футболистов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:2), сказав, что после перерыва играло только четыре защитника. Не удивили такие слова?

– С одной стороны это даже неплохо. У нас бывает, что всего два защитника играют хорошо из четырех. Значит, дело двинулось.

– И все-таки, как расценивать такие слова тренера: каприз, манифест?

– Я всегда негативно к этому относился и уважал тренеров, которые критикуют своих ребят внутри коллектива. Есть такая примета: когда наставник начинает ругать сначала футболистов, потом руководство – это означает только одно, что у него уже куплены билеты домой.

– То есть, вы негативно относитесь к открытой критике футболистов своим тренером. Он имеет на это право?

– Пусть он хотя бы объяснил бы в двух словах почему так говорит. Это было бы хотя бы интересно и информативно, а если это просто эмоции, которые не сумел сдержать тренер – это говорит о том, что он не вполне контролирует ситуацию и себя лично. Какие еще могут быть варианты? А если это момент воспитания игроков – то так не делается.