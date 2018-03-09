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Игонин: «У Манчини на руках уже есть билеты домой»

9 марта 2018, 22:23
24

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал критику футболистов клуба со стороны главного тренера сине-бело-голубых – Роберто Манчини.

– Манчини раскритиковал своих футболистов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:2), сказав, что после перерыва играло только четыре защитника. Не удивили такие слова?

– С одной стороны это даже неплохо. У нас бывает, что всего два защитника играют хорошо из четырех. Значит, дело двинулось.

– И все-таки, как расценивать такие слова тренера: каприз, манифест?

– Я всегда негативно к этому относился и уважал тренеров, которые критикуют своих ребят внутри коллектива. Есть такая примета: когда наставник начинает ругать сначала футболистов, потом руководство – это означает только одно, что у него уже куплены билеты домой.

– То есть, вы негативно относитесь к открытой критике футболистов своим тренером. Он имеет на это право?

– Пусть он хотя бы объяснил бы в двух словах почему так говорит. Это было бы хотя бы интересно и информативно, а если это просто эмоции, которые не сумел сдержать тренер – это говорит о том, что он не вполне контролирует ситуацию и себя лично. Какие еще могут быть варианты? А если это момент воспитания игроков – то так не делается.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Dimka_Foxy
1520624247
Я думаю большая часть болельщиков готова скинуться ему на билет, и его аргентинской бригаде тоже
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С-Пб on-line
1520624747
Всё по делу,Лёша!!!
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upiter622
1520625095
Жду не дождусь,когда назначат Семака главным тренером Зенита!Хватит нам забугорных!!!
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Павел Амурский
1520625866
Пусть катит, бестолковый до нЕльзя.
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DOCTOR PENALTY
1520627273
+++++Очень объективно высказался Алексей.
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Юрий Крутько
1520628087
Манчини и Луческу-одинаковы,виноваты все,кроме них самих...Роберто поезжай домой,отдохни,заслужил...Гаджи Гаджиева на подмену,намного лучше будет.
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Вомбат
1520628992
Нет, Юрий, Манчини хуже. Перед приходом Луческу продали игрока за 57 млн евро, уже после приходе другого за 35 млн евро, а купили одного игрока за 8 млн и еще шлака всякого на 12 млн. То есть команда осталась в огромном плюсе. И тем не менее Зенит при нем взял бронзу. Манчини купили игроков на 90 млн евро и никого не продали. Правда он сам выгнал человек 20-25, но их не продавали, а отдали бесплатно, в том числе наиболее креативных игроков Жулиано, Нобоа и Шатова. Выгнал он и Дзюбу, которого не смог вписать в игру. А потом оказалось, что никого никуда не надо вписывать, ибо игры нет вообще. И Зенит при нем займет место никак не выше того же третьего. А скорее всего останется без медалей. Так что сравнение сильно в пользу Луческу.
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Борз-95
1520629286
С хорошим багажом мильйонов поедет)))
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Диктор
1520652118
Да блин все решает Фурсенко-хотя я бы конечно гнал бы его поганой метлой-лично для меня это очень переоценненый тренер
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Garrincha58
1520661185
хоть я и не в восторге от тренера Манчини и сразу сам себе сказал что с ним ничего не выиграть но ребята разве можно чего то добиться если у тебя играют такие игрочишки как Ерохин или Дриусси да и Кокорин встряхнулся забил 10 голов и стух и это потому что только ради ЧМ а то бы он до сих пор дурака валял все орут Кузяев Кузяев новая звезда но вы внимательно посмотрите что он творит на поле ведь просто ужас ничего вразумительного одна суета да и защита которую он как тренер похвалил Кришито стал решето Маммана постоянно проигрывает в позиционной борьбе ну а Мевля очень медлительный Иванович хотя и красава но все же он тоже уже на фланге не успевает два гола тому подтверждение
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