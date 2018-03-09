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    Игонин: «У Манчини на руках уже есть билеты домой»

    Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал критику футболистов клуба со стороны главного тренера сине-бело-голубых – Роберто Манчини.

    – Манчини раскритиковал своих футболистов после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига» (1:2), сказав, что после перерыва играло только четыре защитника. Не удивили такие слова?

    – С одной стороны это даже неплохо. У нас бывает, что всего два защитника играют хорошо из четырех. Значит, дело двинулось.

    – И все-таки, как расценивать такие слова тренера: каприз, манифест?

    – Я всегда негативно к этому относился и уважал тренеров, которые критикуют своих ребят внутри коллектива. Есть такая примета: когда наставник начинает ругать сначала футболистов, потом руководство – это означает только одно, что у него уже куплены билеты домой.

    – То есть, вы негативно относитесь к открытой критике футболистов своим тренером. Он имеет на это право?

    – Пусть он хотя бы объяснил бы в двух словах почему так говорит. Это было бы хотя бы интересно и информативно, а если это просто эмоции, которые не сумел сдержать тренер – это говорит о том, что он не вполне контролирует ситуацию и себя лично. Какие еще могут быть варианты? А если это момент воспитания игроков – то так не делается.

    Источник: Euro-football.ru

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    09.03.2018 22:23
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 марта 2018, 13:50

      мне бы успеть ему передать свисток от Сельдякова с гравировкой //ОТ ЛУЧШЕГО СУДЬИ // на долгую долгую память НАДЕЮСЬ НЕ ОТКАЖЕТСЯ

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 10 марта 2018, 12:09

      похоже Сарсания тренировал , а не манчини, после ухода Сарсании у Зенита нет тренера , а манчини вывеска для аргентинцев (только зачем они такие стоячие пофигисты в нашем чемпе)

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 марта 2018, 10:34

      Из всего сказанного понятно что Игонин не равнодушен к своей бывшей команде.

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 марта 2018, 09:03

      Так пора уже им воспользоваться !

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 марта 2018, 08:53

      хоть я и не в восторге от тренера Манчини и сразу сам себе сказал что с ним ничего не выиграть но ребята разве можно чего то добиться если у тебя играют такие игрочишки как Ерохин или Дриусси да и Кокорин встряхнулся забил 10 голов и стух и это потому что только ради ЧМ а то бы он до сих пор дурака валял все орут Кузяев Кузяев новая звезда но вы внимательно посмотрите что он творит на поле ведь просто ужас ничего вразумительного одна суета да и защита которую он как тренер похвалил Кришито стал решето Маммана постоянно проигрывает в позиционной борьбе ну а Мевля очень медлительный Иванович хотя и красава но все же он тоже уже на фланге не успевает два гола тому подтверждение

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 марта 2018, 06:21

      Да блин все решает Фурсенко-хотя я бы конечно гнал бы его поганой метлой-лично для меня это очень переоценненый тренер

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 марта 2018, 05:27

      если проигрывает команда то и проигрывает тренер

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 марта 2018, 04:15

      Сезон дадут доработать, а там да скорее всего будет смена тренера. Зенит клуб амбициозный и топтание на месте с плавных отходом назад никому не нужно.

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 марта 2018, 02:45

      Давно пора.

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      Рейтинг: +351

      simoron81 10 марта 2018, 00:36

      увольнять надо его

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