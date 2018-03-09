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    Венгер – о матче с «Миланом»: «У нас была кошмарная неделя. Важно было победить»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (2:0).

    «Важно было победить, потому что у нас была кошмарная неделя. Когда у тебя случаются неудачи, ты быстро забываешь, что у тебя есть какие-то хорошие качества. За одну неделю ты не становишься плохим игроком или плохой командой. В жизни ничто не вечно.

    Когда ты находишься в нокдауне, у тебя нет времени восстановиться, и тут приходит еще один удар. То же случилось с нами.

    Но в какой-то момент ты должен ответить, твоя гордость и желание побеждать должны прийти в игру», – сказал Венгер.

    Напомним, что перед матчем с «Миланом» «Арсенал» дважды проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3 (один раз в финал Кубка лиги и один раз в рамках чемпионата), а также «Брайтону» в рамках АПЛ со счетом 1:2.

    Источник: BBC

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    09.03.2018 12:00
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 18:50

      Одна надежда - может прорвет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 9 марта 2018, 13:51

      Уже полгода как кошмар..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 9 марта 2018, 12:51

      в арсенале давно уже медленный вялотекущий кошмар...

      0
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