Венгер – о матче с «Миланом»: «У нас была кошмарная неделя. Важно было победить»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Милана» (2:0).

«Важно было победить, потому что у нас была кошмарная неделя. Когда у тебя случаются неудачи, ты быстро забываешь, что у тебя есть какие-то хорошие качества. За одну неделю ты не становишься плохим игроком или плохой командой. В жизни ничто не вечно.

Когда ты находишься в нокдауне, у тебя нет времени восстановиться, и тут приходит еще один удар. То же случилось с нами.

Но в какой-то момент ты должен ответить, твоя гордость и желание побеждать должны прийти в игру», – сказал Венгер.

Напомним, что перед матчем с «Миланом» «Арсенал» дважды проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3 (один раз в финал Кубка лиги и один раз в рамках чемпионата), а также «Брайтону» в рамках АПЛ со счетом 1:2.