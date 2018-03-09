Хацкевич: «Кто-то считает фаворитом «Лацио», кто-то «Динамо». У каждого свое мнение»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич остался доволен результатом первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лацио» на выезде. По его словам, это была лишь первая часть противостояния.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Лацио» – «Динамо» Киев завершился со счетом 2:2. Ответная игра пройдет в Киеве 15 марта.

— Мы отыграли пока только первый тайм, – приводит слова тренера dynamo.kiev.ua. – И результат нас удовлетворил. Временами хорошо контролировали мяч и неплохо выходили в атаку. Почему не играл Хачериди? Это мое решение. У нас есть медицинский контроль, учитывается психологическое состояние футболиста. Я принял такое решение. К Шепелеву в последнее время были вопросы по его игре. Мораес после игры в чемпионате простудился, так что в атаке выбор у нас был небольшой. Но я думаю, что Беседин сыграл на достаточно высоком уровне, сделал то, что от него требовалось.

— Матч 15 марта будет самым сложным для вас как тренера «Динамо»?

— Я не знаю, как сложится игра в Киеве. Мы уже добрались до 1/16 и чем дальше проходим, тем более достойные соперники. Нам важна поддержка наших зрителей на домашнем стадионе. Уже в этом у нас будет преимущество.

— До игры «Лацио» считался фаворитом...

— Перед каждой игрой я говорю ребятам, что до стартового свистка шансы 50 на 50. И сегодняшний результат подтвердил, что все равно все будет решаться в Киеве. Кто-то считает фаворитом «Лацио», кто-то «Динамо». У каждого свое мнение.