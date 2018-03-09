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    Манчини: «Зенит» играл так плохо, что просто не верится»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2). Специалист дал понять, что остался крайне недоволен игрой своей команды.

    «Мы хорошо сыграли первые 25-30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили. Но это произошло, что дает нам шансы на ответный матч.

    В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало: и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат.

    Вернер? Действительно хороший, молодой, быстрый игрок. Но в первом тайме нам удалось его сдерживать. Во втором тайме же у нас играли четыре человека на поле. Когда у вас играют четверо — сложно не пропустить.

    Мы знали, с кем играли и знали, как готовиться к сопернику. Но у нас было только четыре защитника и больше никого. Все отнеслись к матчу с полной серьезностью. Просто они пропали с поля, играли настолько плохо, будто отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, он просто нас спас. Теперь не считаю, что все для нас закончено», – заявил Манчини.

    Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.03.2018 01:50
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 16:03

      Даже не верится что это слова Манчини...признал что играли плохо)Прогресс!))

      1
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 марта 2018, 15:48

      Все судьи, которые не стараются за «Зенит» для Манчини гондоны.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 марта 2018, 15:43

      Я 2:0 и поставил, а Манчини подтверждает: не заслужили гола, который забили.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 13:24

      4 играли а 7 не играли это кто же????????? мани список можно огласить а впрочем вся командочка твоя и не играет толком

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 9 марта 2018, 12:44

      Опять судья виноват? лучший в мире!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 9 марта 2018, 11:34

      Как натренировал, так и играют...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 9 марта 2018, 10:31

      Неверующий )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:19

      ну а тренер для чего? почему ни слова о своей работе.

      6
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      Рейтинг: +11240

      alp 9 марта 2018, 09:49

      как же он меня бесит..........

      2
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 9 марта 2018, 09:49

      Так что, Манчини, судья - лучший?

      4
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