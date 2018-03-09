Манчини: «Зенит» играл так плохо, что просто не верится»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2). Специалист дал понять, что остался крайне недоволен игрой своей команды.

«Мы хорошо сыграли первые 25-30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили. Но это произошло, что дает нам шансы на ответный матч.

В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало: и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат.

Вернер? Действительно хороший, молодой, быстрый игрок. Но в первом тайме нам удалось его сдерживать. Во втором тайме же у нас играли четыре человека на поле. Когда у вас играют четверо — сложно не пропустить.

Мы знали, с кем играли и знали, как готовиться к сопернику. Но у нас было только четыре защитника и больше никого. Все отнеслись к матчу с полной серьезностью. Просто они пропали с поля, играли настолько плохо, будто отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, он просто нас спас. Теперь не считаю, что все для нас закончено», – заявил Манчини.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.