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Манчини: «Зенит» играл так плохо, что просто не верится»

9 марта 2018, 01:50
31

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» (1:2). Специалист дал понять, что остался крайне недоволен игрой своей команды.

«Мы хорошо сыграли первые 25-30 минут. А потом начали играть так плохо, что просто не верится. Мы не заслужили гола, который забили. Но это произошло, что дает нам шансы на ответный матч.

В первом тайме мы были неплохи и в обороне, и в атаке. Но только в первые 25 минут. Потом у нас все пропало: и защитники, и нападающие. Повторю, это неплохой результат.

Вернер? Действительно хороший, молодой, быстрый игрок. Но в первом тайме нам удалось его сдерживать. Во втором тайме же у нас играли четыре человека на поле. Когда у вас играют четверо — сложно не пропустить.

Мы знали, с кем играли и знали, как готовиться к сопернику. Но у нас было только четыре защитника и больше никого. Все отнеслись к матчу с полной серьезностью. Просто они пропали с поля, играли настолько плохо, будто отсутствовали на поле. Спасибо Кришито, он просто нас спас. Теперь не считаю, что все для нас закончено», – заявил Манчини.

Ответная встреча пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Манчини Роберто
Комментарии (31)
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Burunduk
1520549979
Впервые жестко, но справедливо оценил игру команды.
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TRELL
1520550472
Кузяев и Кришито тянут команду! Просыпайтесь,ребята. Оборона работает,нападение спит... Игроков хватает,ставь лавочников,создавай конкуренцию в атаке! Откуда такой брак в передачах... Желания нет,значит на х... на лавку!!! Кузяев 4х по полю мотает,парень потом истекал,игрок просто бомба. Ригони встряхнуть надо... Кокорин позицию не ищет верную. Если бы ребята атаки включились,рванули бы этот Лейпциг. Кришито реально капитан,шансы подарил. Главное скоростные атаки наши по флангам вернуть и ляжет этот клуб. Вперед Зенит,Вперед за Питер!
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a-rakhmatov
1520558468
Манчини тренирует так плохо, что просто не верится....
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Denis199244
1520563283
Зенит играет на своем максимуме в данный период времени...к сожалкнию такая игра из за отсутствия нормальных игроков,лидера команды и тренера который бы смог сформировать костяк команды и знал что он хочет
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nik55
1520571734
какой тренер-----такая и команда
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kanaev
1520571917
А кто бл@ть виноват что Зенит играл плохо??Может поле плохое было,или судья??А может пора чемодан,аэропорт,Италия??
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rubinovyi2
1520572519
Офигеть?Заболел? Хотя-нет,себя же ни в чем не обвинил...))
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zigbert
1520577535
В ответной игре все в руках Зенита.
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Vratarь
1520578173
Так что, Манчини, судья - лучший?
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OfaZavr
1520579970
ну а тренер для чего? почему ни слова о своей работе.
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