Daily Mail: жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018

По информации Daily Mail, жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать в Россию на чемпионат мира. Это связано с вопросами безопасности.

Семьи футболистов сборной обычно селятся неподалеку от отелей, где останавливаются национальные команды. На ЧМ-2018 жены и подруги футболистов либо приедут только на матчи сборной, либо бойкотируют чемпионат. Тех, кто соберется приехать в Россию, планируется поселить в 50 километрах от отеля сборной.

Напомним, что предложение о бойкоте чемпионата мира было высказано главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в связи с попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.