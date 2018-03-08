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    Daily Mail: жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018

    По информации Daily Mail, жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать в Россию на чемпионат мира. Это связано с вопросами безопасности.

    Семьи футболистов сборной обычно селятся неподалеку от отелей, где останавливаются национальные команды. На ЧМ-2018 жены и подруги футболистов либо приедут только на матчи сборной, либо бойкотируют чемпионат. Тех, кто соберется приехать в Россию, планируется поселить в 50 километрах от отеля сборной.

    Напомним, что предложение о бойкоте чемпионата мира было высказано главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в связи с попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

    Источник: Daily Mail

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    08.03.2018 21:14
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 10 марта 2018, 23:03

      Дебилки,бл@ть!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 18:34

      бабьё там страшное особенно эта шапокляк мей

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 18:26

      тупые дол...бы сидите дома и бейтесь головой об стенку так безопаснее чем ехать к нам

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 марта 2018, 13:59

      ну капец, сейчас бы хайп поднимать из-за каких-то шкур

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:23

      да ну и пожалуйста, не велика потеря, раз верят как глупцы россказням врагов о нас то это их дело.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:34

      Да что боятся.Мы накормим и напоим,и спать уложим.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 07:35

      Даааа,совсем плохо,когда не в состоянии иметь,своё мнение... пообщались бы,с теми,кто был на КК...

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 9 марта 2018, 04:57

      Не боись, русских парней интересуют тока красотки. Так что можете ехать спокойно, вас никто не тронет!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 9 марта 2018, 01:09

      Бедные девочки, телевизора насмотрелись )) Медведи, балалайки, ИГИЛ, по улицам ракеты летают с ядерными боеголовками.
      Я бы такого насмотрелся, тоже бы не поехал.

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > VSt 9 марта 2018, 02:22

      Ежели бы они смотрели наше TV, то они бы в Англию боялись ехать!!! И давно сбежали бы в РФ!!!

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 9 марта 2018, 00:35

      Тогда и сб.Англии не хрен ждать.

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