Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Daily Mail: жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018

Daily Mail: жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать на ЧМ-2018

8 марта 2018, 21:14
46

По информации Daily Mail, жены и подруги игроков сборной Англии боятся ехать в Россию на чемпионат мира. Это связано с вопросами безопасности.

Семьи футболистов сборной обычно селятся неподалеку от отелей, где останавливаются национальные команды. На ЧМ-2018 жены и подруги футболистов либо приедут только на матчи сборной, либо бойкотируют чемпионат. Тех, кто соберется приехать в Россию, планируется поселить в 50 километрах от отеля сборной.

Напомним, что предложение о бойкоте чемпионата мира было высказано главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном в связи с попыткой отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Источник: Daily Mail
Чемпионат мира Англия
Комментарии (46)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1520532993
И правильно что бояться, выйдут на улицу, а там бац, и гулящий по городу медведь сожрёт их.
Ответить
dinar7777dinar
1520533540
идиоты бриты всегда были против россии ! а у нас еще куча идиотов кто болеет за этот сранный апл ! конкуретный лучший в мире чемпионат? ))))))0 смешарики ! все берут испанцы ! в апл все предсказуемо ! одни и те же 6 клубов занимают с 1 по 6 место всегда ! для публики сделали так что 1 раз лестер выиграл ! ничего там такого нету !
Ответить
insider_retro
1520533598
Когда это они все сразу успели забояться?!... Не иначе, как трендят с подачи тех упырей, которые всё не угомонятся, что проср..ли право на ЧМ!:))
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1520533645
Зря они так..Я на них очень расчитывал..
Ответить
Татарин за ЦСКА
1520533737
Всё,это потеря потерь.Ну как же мы,русские мужики с самыми красивыми и милыми женщинами в мире переживём такую утрату-не приезд баб из Англии!!!!Я пойду и поплачу
Ответить
Shogun
1520534263
И нех...й вам тут делать, парни хоть отдохнут нормально, там сауна, бильярд и т.д., а может кому нибудь и повезет заработает хохляцкий сифак, от "местных" шалав, и будет что потом вспомнить
Ответить
prezent2017
1520534299
У нас б... с Усраины хватает. Игроки скучать не будут.
Ответить
rammax fcsm
1520536224
Да, да!!! ТУТ АПАСНА!!!!! Медведь задрать может, или балалайкой по репе прилетит!! Да и матрёшки кусаются!!!
Ответить
3a zenit
1520536744
да и йух с ними,нам то что!?
Ответить
kykyi
1520537293
Не понимаю, чему тут радоваться, тому, что от нас шарахаются, как от прокаженных?
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+