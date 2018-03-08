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    Радимов: «Одно дело – проиграть первый матч «Селтику», другое – второй команде Бундеслиги»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором санкт-петербуржцы сыграют против «РБ Лейпцига».

    «Первое противостояние, конечно, не играет ключевой роли: решаться все будет в Питере. Но результат этой игры тоже немаловажен. Одно дело — проиграть матч «Селтику». Проиграть игру второй команде Бундеслиги — это совсем другое.

    Паредес, безусловно, хорош, но в «Зените» собрано много игроков, способных его заменить. Уверен, тренеры что-то придумают. Что касается «РБ Лейпциг», видел в деле Тимо Вернера. Это очень хороший нападающий, тут и говорить нечего.

    В Германии на матчах всегда собирается много зрителей. Это видно даже в трансляциях, которые показывают на ТВ. Думаю, что и сегодняшний матч не станет исключением: стадион будет заполнен», – сказал Радимов.

    Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.03.2018 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 8 марта 2018, 21:14

      Когда-то вторая...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > komarinskiy 8 марта 2018, 21:33

      Радимов считает цыплят по осени.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:41

      Он так говорит,словно Зенит уже проиграл!!!Че к чему???

      -2
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