Радимов: «Одно дело – проиграть первый матч «Селтику», другое – второй команде Бундеслиги»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором санкт-петербуржцы сыграют против «РБ Лейпцига».

«Первое противостояние, конечно, не играет ключевой роли: решаться все будет в Питере. Но результат этой игры тоже немаловажен. Одно дело — проиграть матч «Селтику». Проиграть игру второй команде Бундеслиги — это совсем другое.

Паредес, безусловно, хорош, но в «Зените» собрано много игроков, способных его заменить. Уверен, тренеры что-то придумают. Что касается «РБ Лейпциг», видел в деле Тимо Вернера. Это очень хороший нападающий, тут и говорить нечего.

В Германии на матчах всегда собирается много зрителей. Это видно даже в трансляциях, которые показывают на ТВ. Думаю, что и сегодняшний матч не станет исключением: стадион будет заполнен», – сказал Радимов.

Матч «РБ Лейпциг» – «Зенит» начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.