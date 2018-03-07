Симеоне: «Семин – сильный тренер. Этот человек никогда не чувствует себя побежденным»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» поделился мнением о главном тренере соперника Юрии Семине.

Встреча пройдет 8 марта в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Когда вы ещe играли, Сeмин уже считался опытным тренером. Каково это – соперничать со столь зрелым коллегой?

– У «Локомотива» очень квалифицированный, сильный тренер. Он передаeт игрокам нечто важное – в частности, уверенность. Этот человек никогда не чувствует себя побеждeнным и всегда борется до конца. Уступая «Ницце» 0:2, «Локомотив» сумел победить. Знаем, что в российской лиге наш соперник не просто лидирует, а уверенно лидирует.