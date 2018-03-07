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    Симеоне: «Семин – сильный тренер. Этот человек никогда не чувствует себя побежденным»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива» поделился мнением о главном тренере соперника Юрии Семине.

    Встреча пройдет 8 марта в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.

    – Когда вы ещe играли, Сeмин уже считался опытным тренером. Каково это – соперничать со столь зрелым коллегой?

    – У «Локомотива» очень квалифицированный, сильный тренер. Он передаeт игрокам нечто важное – в частности, уверенность. Этот человек никогда не чувствует себя побеждeнным и всегда борется до конца. Уступая «Ницце» 0:2, «Локомотив» сумел победить. Знаем, что в российской лиге наш соперник не просто лидирует, а уверенно лидирует.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 23:21
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 марта 2018, 06:36

      Семин - локомотив отечественных тренеров.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 8 марта 2018, 02:05

      Семин в общей сложности больше и дольше тренирует Локомотив,чем сэр Алекс Фергюсон,наверное..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Антон bx14e 8 марта 2018, 12:27

      Скорее всего да! Кстати,Сэр Алекс и Юрий Павлович возглавили МЮ И Локомотив в один год(1986)....круто)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 8 марта 2018, 01:05

      Рыбак рыбака видит издалека. Оба они и правда сильны

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 марта 2018, 00:41

      Симеоне по-русски, наверное, Сёмин.

      5
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Ще Гевара 8 марта 2018, 03:22

      Вы в каком лицее французский изучали?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > serppion 8 марта 2018, 10:27

      А что Симеоне - француз?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > Ще Гевара 8 марта 2018, 11:00

      Больше Семёнов подходит...))

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > serppion 8 марта 2018, 12:28

      А в каком лицее вы изучали географию?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 8 марта 2018, 00:07

      Приятно слышать такие слова о нашем тренере !

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 марта 2018, 23:54

      Льстит

      2
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