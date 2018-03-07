Нападающий «Лестера» Марез объявил о завершении карьеры

Нападающий «Лестера» Рияд Марез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам.

«После консультации со многими врачами я принял решение о завершении карьеры. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце», – написал Марез на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что 27-летний футболист начал профессиональную карьеру во Франции в клубе «Кемпер» в 2009 году, откуда перешел в «Гавр». В «Лестере» он выступал с 2014 года. За это время он провел 128 матчей, в которых забил 30 голов.