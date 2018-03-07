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    Нападающий «Лестера» Марез объявил о завершении карьеры

    Нападающий «Лестера» Рияд Марез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам.

    «После консультации со многими врачами я принял решение о завершении карьеры. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце», – написал Марез на своей странице в Фейсбуке.

    Напомним, что 27-летний футболист начал профессиональную карьеру во Франции в клубе «Кемпер» в 2009 году, откуда перешел в «Гавр». В «Лестере» он выступал с 2014 года. За это время он провел 128 матчей, в которых забил 30 голов.

    Источник: Facebook.com

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    07.03.2018 07:40
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 12:55

      Здоровья Риад.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Batiqol 7 марта 2018, 12:32

      Летом возобновить в арсенале или мс

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2018, 12:20

      Странно.. В любом случае, успехов, и главное, здоровья!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 7 марта 2018, 12:14

      Рияза и Лестер немного жаль. Но не надо лицемерить - футбол в целом не понесет никакой потери. Вокруг полно напов по 30 миллионов. И каждый день появляются новые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      MU_Fan#1 7 марта 2018, 12:13

      Уже написали о том, что его аккаунт был взломан и карьеру он не завершает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 7 марта 2018, 11:59

      Что-то тут не чисто, не верю я хитрому алжирцу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 11:58

      Это п...ц

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 марта 2018, 11:37

      Ничего себе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 11:19

      вот тебе на! только вроде в топ-клуб собирался... очень неожиданно... но здоровье важнее конечно, хорошо что обнаружили а не как у Астори. Здоровья и удачи в дальнейшем!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3425

      FRZZ 7 марта 2018, 11:01

      Ничего себе, наверное с сердцем проблемы. Здоровье важнее , конечно. Не стоит рисковать.

      2
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