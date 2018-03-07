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Нападающий «Лестера» Марез объявил о завершении карьеры

7 марта 2018, 07:40
23

Нападающий «Лестера» Рияд Марез объявил о завершении своей карьеры по медицинским причинам.

«После консультации со многими врачами я принял решение о завершении карьеры. Я хочу поблагодарить всех жителей Лестера за их потрясающую доброту и поддержку. Вы всегда будете в моем сердце», – написал Марез на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что 27-летний футболист начал профессиональную карьеру во Франции в клубе «Кемпер» в 2009 году, откуда перешел в «Гавр». В «Лестере» он выступал с 2014 года. За это время он провел 128 матчей, в которых забил 30 голов.

Источник: Facebook.com
Англия. Премьер-лига Трансферы Лестер Марез Рияд
Комментарии (23)
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acer2003
1520398038
Удачи в жизни вне поля !!
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Munez89
1520398397
Довольно странное решение, не верю я, что это по медицинским показаниям, хотя, если посмотреть на капитана Фиорентины, оно правильное!
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Avaretz
1520399137
Видать тоже с сердцем есть проблемы
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Татарин за ЦСКА
1520399757
Ничего себе.Один из главных волшебников на поле в команде Раньери не смог победить болезнь в не поля!!!!Как же его будет не хватать!!!!Спасибо за Лестеровскую сказку и удачи!!!!
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de bruyne
1520402552
Мне кажется он эт делает хитра... чтобы Лестер его отпустил... потом возобновит
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VeniaminS
1520402685
Жалко конечно,хороший игрок.Удачи и здоровья!
Ответить
OfaZavr
1520410748
вот тебе на! только вроде в топ-клуб собирался... очень неожиданно... но здоровье важнее конечно, хорошо что обнаружили а не как у Астори. Здоровья и удачи в дальнейшем!
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Shogun
1520413097
Это п...ц
Ответить
mialkov
1520413147
Что-то тут не чисто, не верю я хитрому алжирцу!
Ответить
Diesel133
1520414408
Странно.. В любом случае, успехов, и главное, здоровья!!
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