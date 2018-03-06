Валерий Газзаев ждал больше голов в прошедшем туре РФПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку возобновившемуся чемпионату России после зимней паузы. По его словам, рестарт первенства был омрачен сложными погодными условиями.

«Начало очень важного и во многом решающего этапа чемпионата было омрачено погодными условиями. Очевидно, что РФС и РФПЛ не учли климатические условия. Подобные погодные условия можно было предугадать.

Понимаю, столь ранний старт связан с грядущим чемпионатом мира, но игры проводились в неприемлемых условиях, и это привело к повышенному травматизму среди игроков. Думаю, сезон стоило возобновить в конце марта. Морозы серьезно повлияли и на качество самого футбола, и на посещаемость стадионов. Все-таки начало чемпионата всегда должно быть более праздничным, но сейчас этого не ощущалось.

В итоге, несмотря на эмоциональную заряженность футболистов, мы увидели мало голов и много травм. К примеру, в матче «Краснодар»–«Ростов», который проходил при хороших условиях и на отличном газоне, было много забитых мячей и мы видели игру хорошего уровня», – заявил Газзаев.