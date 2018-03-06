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    Валерий Газзаев ждал больше голов в прошедшем туре РФПЛ

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку возобновившемуся чемпионату России после зимней паузы. По его словам, рестарт первенства был омрачен сложными погодными условиями.

    «Начало очень важного и во многом решающего этапа чемпионата было омрачено погодными условиями. Очевидно, что РФС и РФПЛ не учли климатические условия. Подобные погодные условия можно было предугадать.

    Понимаю, столь ранний старт связан с грядущим чемпионатом мира, но игры проводились в неприемлемых условиях, и это привело к повышенному травматизму среди игроков. Думаю, сезон стоило возобновить в конце марта. Морозы серьезно повлияли и на качество самого футбола, и на посещаемость стадионов. Все-таки начало чемпионата всегда должно быть более праздничным, но сейчас этого не ощущалось.

    В итоге, несмотря на эмоциональную заряженность футболистов, мы увидели мало голов и много травм. К примеру, в матче «Краснодар»–«Ростов», который проходил при хороших условиях и на отличном газоне, было много забитых мячей и мы видели игру хорошего уровня», – заявил Газзаев.

    Источник: Известия

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    06.03.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 марта 2018, 08:22

      Всегда удивляли разговоры типа "играем в декабре, потому что осень-весна" и "начали в начале марта, потому что ЧМ". Мы как бы и с системой весна-осень играли в декабре. И матчи всегда в начале марта начинались. Хватит уже лапшу на уши вешать. Откройте статистику прошлых лет. Когда такие разговоры идут, я всегда вспоминаю, как футболисты Зенита отмечали победу в конце ноября 2010. Спаллетти с голым торсом по снегу. Футболистам всем в раздевалку надо, чтобы согреться. А они после нагрузок стоят и ждут объявления чемпионами. Погода совсем не для таких событий. Да и, случись что, метель, например, чемпионаты переносить уже некуда. А тут можно на июнь сдвинуть.

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