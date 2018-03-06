Валерий Газзаев ждал больше голов в прошедшем туре РФПЛ

Всегда удивляли разговоры типа "играем в декабре, потому что осень-весна" и "начали в начале марта, потому что ЧМ". Мы как бы и с системой весна-осень играли в декабре. И матчи всегда в начале марта начинались. Хватит уже лапшу на уши вешать. Откройте статистику прошлых лет. Когда такие разговоры идут, я всегда вспоминаю, как футболисты Зенита отмечали победу в конце ноября 2010. Спаллетти с голым торсом по снегу. Футболистам всем в раздевалку надо, чтобы согреться. А они после нагрузок стоят и ждут объявления чемпионами. Погода совсем не для таких событий. Да и, случись что, метель, например, чемпионаты переносить уже некуда. А тут можно на июнь сдвинуть.
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал оценку возобновившемуся чемпионату России после зимней паузы. По его словам, рестарт первенства был омрачен сложными погодными условиями.
«Начало очень важного и во многом решающего этапа чемпионата было омрачено погодными условиями. Очевидно, что РФС и РФПЛ не учли климатические условия. Подобные погодные условия можно было предугадать.
Понимаю, столь ранний старт связан с грядущим чемпионатом мира, но игры проводились в неприемлемых условиях, и это привело к повышенному травматизму среди игроков. Думаю, сезон стоило возобновить в конце марта. Морозы серьезно повлияли и на качество самого футбола, и на посещаемость стадионов. Все-таки начало чемпионата всегда должно быть более праздничным, но сейчас этого не ощущалось.
В итоге, несмотря на эмоциональную заряженность футболистов, мы увидели мало голов и много травм. К примеру, в матче «Краснодар»–«Ростов», который проходил при хороших условиях и на отличном газоне, было много забитых мячей и мы видели игру хорошего уровня», – заявил Газзаев.