Полузащитник «Брайтона» раскритиковал игроков «Арсенала»: «У них нет характера и желания носить футболку клуба»

Полузащитник «Брайтона» Стив Сидуэлл раскритиковал игроков «Арсенала» (2:1) после матча 29-го тура АПЛ.

Лондонский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

«У игроков «Арсенала» нет характера, бойцовских качеств и желания носить футболку клуба. Это было видно в день игры.

В подтрибунном помещении по их внешнему виду было понятно, что они не готовы работать на поле, засучи рукава.

Все, что имеется у них, – талант и техника, которая тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе», – сказал Сидуэлл.