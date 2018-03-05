Полузащитник «Брайтона» раскритиковал игроков «Арсенала»: «У них нет характера и желания носить футболку клуба»

верно говорит и вряд ли все дело в Арсене как многие привыкли думать.
Полузащитник «Брайтона» Стив Сидуэлл раскритиковал игроков «Арсенала» (2:1) после матча 29-го тура АПЛ.
Лондонский клуб потерпел четвертое поражение подряд.
«У игроков «Арсенала» нет характера, бойцовских качеств и желания носить футболку клуба. Это было видно в день игры.
В подтрибунном помещении по их внешнему виду было понятно, что они не готовы работать на поле, засучи рукава.
Все, что имеется у них, – талант и техника, которая тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе», – сказал Сидуэлл.