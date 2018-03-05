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    Полузащитник «Брайтона» раскритиковал игроков «Арсенала»: «У них нет характера и желания носить футболку клуба»

    Полузащитник «Брайтона» Стив Сидуэлл раскритиковал игроков «Арсенала» (2:1) после матча 29-го тура АПЛ.

    Лондонский клуб потерпел четвертое поражение подряд.

    «У игроков «Арсенала» нет характера, бойцовских качеств и желания носить футболку клуба. Это было видно в день игры.

    В подтрибунном помещении по их внешнему виду было понятно, что они не готовы работать на поле, засучи рукава.

    Все, что имеется у них, – талант и техника, которая тоже исчезает сейчас. Они теряют уверенность в себе», – сказал Сидуэлл.

    Источник: talkSPORT

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    05.03.2018 22:11
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:26

      верно говорит и вряд ли все дело в Арсене как многие привыкли думать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 марта 2018, 09:38

      В чем то он прав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 марта 2018, 03:24

      Капитан Очевидность...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 5 марта 2018, 22:17

      Вот тебе пример - Озил 450 тыс фунтов в неделю, херней по-занимался на тренировке и слил матч и получил халявное бабло

      2
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