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  • Игроки сборной России подарят автомобиль 13-летней победительнице конкурса РФС

Игроки сборной России подарят автомобиль 13-летней победительнице конкурса РФС

5 марта 2018, 11:06
10

13-летняя Настя Романова стала победительницей конкурса, организованного РФС. Ей будет подарен автомобиль.

Девочка, у которой есть проблемы с позвоночником, обратилась к футболистам сборной России с просьбой подарить ее семье новый автомобиль, чтобы иметь возможность добираться в реабилитационный центр в Воронежской области, который находится в 40 километрах от деревни, где она проживает. Игроки сборной России исполнили мечту девочки и подарили ее семье автомобиль.

Конкурс проводился с ноября прошлого года. По его условиям болельщики в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи сообщений. Игроки сборной России исполнят 121 желание.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (10)
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insider_retro
1520238323
Это правильный поступок! Только где наши вседержавные силы, если детям необходимое оборудование, лекарства и вещи собирают люди через смс и конкурсы???!((( Вот тут стыдно...
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Татарин за ЦСКА
1520244429
Вот в чем нашим футболистам не откажешь,так это в том,что они очень много помогают детям!!!За это огромнейший респект ребятам.
Ответить
Viper for CSKA
1520248786
Великолепный жест, побольше бы таких программ. Надеюсь, что автомобиль не отечественного производства.
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zigbert
1520249798
Вот это хорошее начинание.Люди будут знать что футболисты не только срубают бабло но и помогают нуждающимся.
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Жёлто-синий
1520253141
А почему не всем
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зенит ничто
1520256876
хороший жест от сборной!все собираем жертвуем!это прекрасно!только вот из правительства и думы никто не разбежался на такие поступки!они лучше законы примут что бы с нас побольше налогов содрать!
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OfaZavr
1520262106
еще бы на поле наши желания исполняли вообще бы им цены не было) а так молодцы что добро делают.
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