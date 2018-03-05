Игроки сборной России подарят автомобиль 13-летней победительнице конкурса РФС

13-летняя Настя Романова стала победительницей конкурса, организованного РФС. Ей будет подарен автомобиль.

Девочка, у которой есть проблемы с позвоночником, обратилась к футболистам сборной России с просьбой подарить ее семье новый автомобиль, чтобы иметь возможность добираться в реабилитационный центр в Воронежской области, который находится в 40 километрах от деревни, где она проживает. Игроки сборной России исполнили мечту девочки и подарили ее семье автомобиль.

Конкурс проводился с ноября прошлого года. По его условиям болельщики в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи сообщений. Игроки сборной России исполнят 121 желание.