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    Игроки сборной России подарят автомобиль 13-летней победительнице конкурса РФС

    13-летняя Настя Романова стала победительницей конкурса, организованного РФС. Ей будет подарен автомобиль.

    Девочка, у которой есть проблемы с позвоночником, обратилась к футболистам сборной России с просьбой подарить ее семье новый автомобиль, чтобы иметь возможность добираться в реабилитационный центр в Воронежской области, который находится в 40 километрах от деревни, где она проживает. Игроки сборной России исполнили мечту девочки и подарили ее семье автомобиль.

    Конкурс проводился с ноября прошлого года. По его условиям болельщики в возрасте до 14 лет отправляли письма и видеообращения с рассказом о своей мечте и любви к футболу. Всего было прислано три тысячи сообщений. Игроки сборной России исполнят 121 желание.

    Источник: ТАСС

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    05.03.2018 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:01

      еще бы на поле наши желания исполняли вообще бы им цены не было) а так молодцы что добро делают.

      3
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 5 марта 2018, 16:34

      хороший жест от сборной!все собираем жертвуем!это прекрасно!только вот из правительства и думы никто не разбежался на такие поступки!они лучше законы примут что бы с нас побольше налогов содрать!

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > зенит ничто 9 марта 2018, 14:51

      ..и штрафов..

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 5 марта 2018, 15:32

      А почему не всем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:36

      Вот это хорошее начинание.Люди будут знать что футболисты не только срубают бабло но и помогают нуждающимся.

      5
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 марта 2018, 14:19

      Великолепный жест, побольше бы таких программ. Надеюсь, что автомобиль не отечественного производства.

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2018, 13:07

      Вот в чем нашим футболистам не откажешь,так это в том,что они очень много помогают детям!!!За это огромнейший респект ребятам.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 марта 2018, 11:25

      Это правильный поступок!
      Только где наши вседержавные силы, если детям необходимое оборудование, лекарства и вещи собирают люди через смс и конкурсы???!((( Вот тут стыдно...

      13
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > insider_retro 5 марта 2018, 11:45

      Все бабки уходят на мультики про "ракеты с ядерными двигателями" :)))

      3
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > insider_retro 9 марта 2018, 14:52

      наверное наши вседержавные силы готовятся к выборам..,а вдруг что не так..

      1
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