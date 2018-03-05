Жиру не видит кризиса в «Челси»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру не видит кризиса у своей команды. Он отметил, что все игроки поддерживают главного тренера команды Антонио Конте после поражения от «Манчестер Сити».

«Вся команда поддерживает Конте. У меня в этом нет никаких сомнений. Не вижу никакого кризиса здесь. С «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» мы играли на выезде. Конечно, мы могли добиться более лучшего результата, но это были далеко не рядовые матчи.

Не думаю, что кого-то может устроит поражение. Сейчас не то время, когда можно спрашивать игроков о поддержке тренера. Мы все всегда стоим за него горой.

Да, эти выходные нельзя назвать для нас удачными, учитывая, что наши конкуренты выиграли. Но впереди у нас еще девять туров. Будем верить до конца в свой успех. К тому же в этих турах наши конкуренты будут играть между собой.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть ближайший матч. Мы должны набрать ход в концовке чемпионата, чтобы занять четвертое место», – сказал Жиру.

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Челси» завершился со счетом 1:0. После этой встречи «горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 18 очков. «Челси» идет пятым с 53 баллами в своем активе.