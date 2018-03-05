Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиру не видит кризиса в «Челси»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру не видит кризиса у своей команды. Он отметил, что все игроки поддерживают главного тренера команды Антонио Конте после поражения от «Манчестер Сити».

    «Вся команда поддерживает Конте. У меня в этом нет никаких сомнений. Не вижу никакого кризиса здесь. С «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» мы играли на выезде. Конечно, мы могли добиться более лучшего результата, но это были далеко не рядовые матчи.

    Не думаю, что кого-то может устроит поражение. Сейчас не то время, когда можно спрашивать игроков о поддержке тренера. Мы все всегда стоим за него горой.

    Да, эти выходные нельзя назвать для нас удачными, учитывая, что наши конкуренты выиграли. Но впереди у нас еще девять туров. Будем верить до конца в свой успех. К тому же в этих турах наши конкуренты будут играть между собой.

    Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть ближайший матч. Мы должны набрать ход в концовке чемпионата, чтобы занять четвертое место», – сказал Жиру.

    Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Челси» завершился со счетом 1:0. После этой встречи «горожане» лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 18 очков. «Челси» идет пятым с 53 баллами в своем активе.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2018 09:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 5 марта 2018, 18:40

      Больше всех поддерживает Давид Луис.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:08

      Это хорошо что футболисты стоят горой за своего тренера,а там глядишь и результат не заставит себя ждать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11