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    Каррера провел 50 матчей со «Спартаком» успешнее Карпина, но хуже Романцева

    Матч 21-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде встречался с «Локомотивом», стал для главного тренера красно-белых Массимо Карреры 50-м. Итальянец является лишь третьим специалистом, который так долго работает с командой.

    Больше всего «Спартаком» в чемпионатах России руководил Олег Романцев – на его счету 317 матчей. Так же отметился Валерий Карпин – 134 игры.

    Под руководством Карреры красно-белые набрали 69,33% очков, что превосходит показатель Карпина в первых 50 матчах на 9,33%, но на 12,67% меньше, чем на том же отрезке у Романцева.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 06:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 5 марта 2018, 15:44

      Первые годы России Романцеву было проще ,чем сейчас Каррере,щяс намного больше сильных клубов появилось!!!

      2
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 5 марта 2018, 14:46

      Только вперед Братцы. Спартак еще свое покажет Массимо воин.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:27

      Так держать Массимо! с Романцевым конечно трудно сравниться да и не к чему у каждого свой путь и своя история.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:15

      Романцев конечно написал яркую историю Спартака и не известно кому удастся ли кому превзойти это достижение.А Каррера тоже молодец, удачи ему в дальнейшей работе.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      борманбек 5 марта 2018, 08:40

      больше побед

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 08:13

      Журналюгам делать нечего такие подсчёты вести....
      Сколько из этих 50 матчей Карреры, Спартак засудили?!

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 5 марта 2018, 07:42

      О временах Романцева вспоминаешь только с положительными эмоциями.

      7
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat > oyabun 5 марта 2018, 16:59

      Это точно,почти одни Русские тогда играли,и все игроки со своей харизмой.

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 марта 2018, 06:52

      Удачи Массимо ! И сравнятся с Олегом Ивановичем !

      5
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      Рейтинг: +915

      спанчес > a_who 5 марта 2018, 08:10

      кто сравнится с романцевым??? да никто ё1птить

      2
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