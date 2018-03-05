Каррера провел 50 матчей со «Спартаком» успешнее Карпина, но хуже Романцева

Матч 21-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде встречался с «Локомотивом», стал для главного тренера красно-белых Массимо Карреры 50-м. Итальянец является лишь третьим специалистом, который так долго работает с командой.

Больше всего «Спартаком» в чемпионатах России руководил Олег Романцев – на его счету 317 матчей. Так же отметился Валерий Карпин – 134 игры.

Под руководством Карреры красно-белые набрали 69,33% очков, что превосходит показатель Карпина в первых 50 матчах на 9,33%, но на 12,67% меньше, чем на том же отрезке у Романцева.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.