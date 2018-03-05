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  • Каррера провел 50 матчей со «Спартаком» успешнее Карпина, но хуже Романцева

Каррера провел 50 матчей со «Спартаком» успешнее Карпина, но хуже Романцева

5 марта 2018, 06:42
11

Матч 21-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» на выезде встречался с «Локомотивом», стал для главного тренера красно-белых Массимо Карреры 50-м. Итальянец является лишь третьим специалистом, который так долго работает с командой.

Больше всего «Спартаком» в чемпионатах России руководил Олег Романцев – на его счету 317 матчей. Так же отметился Валерий Карпин – 134 игры.

Под руководством Карреры красно-белые набрали 69,33% очков, что превосходит показатель Карпина в первых 50 матчах на 9,33%, но на 12,67% меньше, чем на том же отрезке у Романцева.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (11)
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a_who
1520221935
Удачи Массимо ! И сравнятся с Олегом Ивановичем !
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oyabun
1520224930
О временах Романцева вспоминаешь только с положительными эмоциями.
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Dimon 007
1520226831
Журналюгам делать нечего такие подсчёты вести.... Сколько из этих 50 матчей Карреры, Спартак засудили?!
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борманбек
1520228432
больше побед
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zigbert
1520234104
Романцев конечно написал яркую историю Спартака и не известно кому удастся ли кому превзойти это достижение.А Каррера тоже молодец, удачи ему в дальнейшей работе.
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OfaZavr
1520234860
Так держать Массимо! с Романцевым конечно трудно сравниться да и не к чему у каждого свой путь и своя история.
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Spartak Piter
1520250389
Только вперед Братцы. Спартак еще свое покажет Массимо воин.
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Freyd
1520253878
Первые годы России Романцеву было проще ,чем сейчас Каррере,щяс намного больше сильных клубов появилось!!!
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