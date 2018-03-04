АПЛ. Поражение от «Брайтона» стало для «Арсенала» четвертым подряд

«Брайтон & Хов Альбион» в матче 29 тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» – 3:1.

В составе хозяев отличились Льюис Данк и Гленн Мюррэй. За гостей забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Команда Криса Хьютона набрала 34 очка и поднялась на 10 строчку в турнирной таблице. «Канониры» с 45 баллами остались на шестой.

Подопечные Арсена Венгера потерпели четвертое поражение подряд по всех турнирах. Общий счет – 2:10.

Англия. Премьер-лига. 29 тур

Брайтон & Хов Альбион – Арсенал – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Данк, 7; 2:0 – Мюррэй, 26; 2:1 – Обамеянг, 43.

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