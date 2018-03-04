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    АПЛ. Поражение от «Брайтона» стало для «Арсенала» четвертым подряд

    «Брайтон & Хов Альбион» в матче 29 тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» – 3:1.

    В составе хозяев отличились Льюис Данк и Гленн Мюррэй. За гостей забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Команда Криса Хьютона набрала 34 очка и поднялась на 10 строчку в турнирной таблице. «Канониры» с 45 баллами остались на шестой.

    Подопечные Арсена Венгера потерпели четвертое поражение подряд по всех турнирах. Общий счет – 2:10.

    Англия. Премьер-лига. 29 тур

    Брайтон & Хов Альбион – Арсенал – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Данк, 7; 2:0 – Мюррэй, 26; 2:1 – Обамеянг, 43.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 18:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:35

      Это не лезет ни в какие ворота.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 19:31

      ну все Арсен похоже конец в Арсенале близок, жаль но что поделаешь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +237

      CSKA_Michael 4 марта 2018, 19:09

      Так 2:1 или 3:1!?
      «Брайтон & Хов Альбион» в матче 29 тура чемпионата Англии обыграл «Арсенал» – 3:1.
      Брайтон & Хов Альбион – Арсенал – 2:1 (2:1)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 18:39

      Похоже это край!

      3
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      Рейтинг: +421

      LMI 4 марта 2018, 18:30

      С новым рекордом нас, гуннеры.
      Я уверен - Арсенал сливает Арсена.
      В Милане нас ждет очередное поражение

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