Дзагоев: «ЦСКА нужно прибавлять в атаке»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0. Напомним, что 27-летний футболист стал автором единственного гола в этой встрече.

«Была тяжелая игра, не все получалось из того, что задумывали. Забили, могли удвоить счет, но не вышло. Создали себе нервотрепку в последние десять минут. Конечно, в таких случаях нужно дожимать, забивать второй гол и доводить матч спокойно до победы. В перерыве перевели Понтуса в атаку, начали цепляться впереди. Само собой, с подборов начали что-то создавать. Во втором тайме у нас появилось больше моментов, и это привело к голу.

Что это было в моем исполнении — удар или подача? Конечно, подача. Такой удар тяжело задумать. Была подача на Понтуса, как говорится, хорошая подача никогда не пропадет.

ЦСКА нужно улучшить результативность, надо добавлять в атаке. Вроде в защите все хорошо, даем соперникам создавать минимум моментов, а в атаке есть в чем прибавлять», – заявил Дзагоев.