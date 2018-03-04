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    Дзагоев: «ЦСКА нужно прибавлять в атаке»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0. Напомним, что 27-летний футболист стал автором единственного гола в этой встрече.

    «Была тяжелая игра, не все получалось из того, что задумывали. Забили, могли удвоить счет, но не вышло. Создали себе нервотрепку в последние десять минут. Конечно, в таких случаях нужно дожимать, забивать второй гол и доводить матч спокойно до победы. В перерыве перевели Понтуса в атаку, начали цепляться впереди. Само собой, с подборов начали что-то создавать. Во втором тайме у нас появилось больше моментов, и это привело к голу.

    Что это было в моем исполнении — удар или подача? Конечно, подача. Такой удар тяжело задумать. Была подача на Понтуса, как говорится, хорошая подача никогда не пропадет.

    ЦСКА нужно улучшить результативность, надо добавлять в атаке. Вроде в защите все хорошо, даем соперникам создавать минимум моментов, а в атаке есть в чем прибавлять», – заявил Дзагоев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 07:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 марта 2018, 11:20

      ну так давайте прибавляйте нам и себе на радость...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1744

      Alex Y 4 марта 2018, 11:11

      Хорошо бы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 4 марта 2018, 09:34

      У нас все знают как надо учить, лечить, тренировать, да и как управлять государством. Только ученых мало, больных много, у а про остальное и говорить не нужно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 марта 2018, 09:17

      У одного Витиньо было три момента забить голы и А.Головину с его ударами,
      надо бить чаще. Однако, не понял, зачем В.Ганчаренко выпустил Г.Миланова,
      вместо Витиньо, лучше бы выпустил Ф.Чалова.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 4 марта 2018, 08:55

      Ждём, прибавляйте!

      1
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