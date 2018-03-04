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Дзагоев: «ЦСКА нужно прибавлять в атаке»

4 марта 2018, 07:50
5

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев подвел итоги домашнего матча 21-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0. Напомним, что 27-летний футболист стал автором единственного гола в этой встрече.

«Была тяжелая игра, не все получалось из того, что задумывали. Забили, могли удвоить счет, но не вышло. Создали себе нервотрепку в последние десять минут. Конечно, в таких случаях нужно дожимать, забивать второй гол и доводить матч спокойно до победы. В перерыве перевели Понтуса в атаку, начали цепляться впереди. Само собой, с подборов начали что-то создавать. Во втором тайме у нас появилось больше моментов, и это привело к голу.

Что это было в моем исполнении — удар или подача? Конечно, подача. Такой удар тяжело задумать. Была подача на Понтуса, как говорится, хорошая подача никогда не пропадет.

ЦСКА нужно улучшить результативность, надо добавлять в атаке. Вроде в защите все хорошо, даем соперникам создавать минимум моментов, а в атаке есть в чем прибавлять», – заявил Дзагоев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (5)
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Хакасия
1520142936
Ждём, прибавляйте!
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vladimir-7
1520144224
У одного Витиньо было три момента забить голы и А.Головину с его ударами, надо бить чаще. Однако, не понял, зачем В.Ганчаренко выпустил Г.Миланова, вместо Витиньо, лучше бы выпустил Ф.Чалова.
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directorpg
1520145240
У нас все знают как надо учить, лечить, тренировать, да и как управлять государством. Только ученых мало, больных много, у а про остальное и говорить не нужно.
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Alex Y
1520151076
Хорошо бы
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vovan55
1520151651
ну так давайте прибавляйте нам и себе на радость...
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