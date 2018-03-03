Алексей Миранчук: «Матч со «Спартаком» не является решающим в борьбе за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от воскресного матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака». Футболист считает поединок с красно-белыми очень важным с турнирной точки зрения, но не решающим в борьбе за чемпионство.
За 10 игр до завершения чемпионата железнодорожники опережают «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков.
– 4 марта называют датой финала чемпионата России.
– Превозносить не следует. У меня нет ощущения финала.
– Тогда что?
– Предвкушение дерби. Выйдем – побьемся. Матч очень важен с турнирной точки зрения, но он не является решающим.
– Что бы выделить из предматчевого антуража, но без общих слов?
– Все эти замечательные сообщения о высокой посещаемости и рекордной для клуба выручке на продаже билетов. Это же действительно круто – в год чемпионата мира показать, что у нас народ идет на футбол, и ставятся рекорды. Футбольный ажиотаж! Пусть все посмотрят.
– Звучали прогнозы, что в случае победы «Локо» уже чемпион.
– Не обращаю внимания на такое. Друзья, впереди треть чемпионата.
– Перед дерби все волнуются.
– Мне кажется, футболисты, которые уже набрались опыта, умеют перерабатывать это волнение в максимальную концентрацию. Иногда цепляют даже какие-то детали. Перед топовыми играми телевизионщики устанавливают дополнительные камеры. Думаешь: ух, класс, это же другой уровень показа, надо соответствовать.
У фанатов свое соревнование – перекричать, перфоманс красивый показать. И там тоже важны детали. Аншлаг – это уже целое торжество. И оно передается нам на поле. Вот почему последние игры со «Спартаком» получились такими яркими.
– Матч первого круга впечатлил особенно.
– Волевая победа в дерби само по себе событие. Та победа придала нам дополнительный заряд, хорошие эмоции на будущее.