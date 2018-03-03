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  • Алексей Миранчук: «Матч со «Спартаком» не является решающим в борьбе за чемпионство»

Алексей Миранчук: «Матч со «Спартаком» не является решающим в борьбе за чемпионство»

3 марта 2018, 14:22
13

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от воскресного матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака». Футболист считает поединок с красно-белыми очень важным с турнирной точки зрения, но не решающим в борьбе за чемпионство.

За 10 игр до завершения чемпионата железнодорожники опережают «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков.

– 4 марта называют датой финала чемпионата России.

– Превозносить не следует. У меня нет ощущения финала.

– Тогда что?

– Предвкушение дерби. Выйдем – побьемся. Матч очень важен с турнирной точки зрения, но он не является решающим.

– Что бы выделить из предматчевого антуража, но без общих слов?

– Все эти замечательные сообщения о высокой посещаемости и рекордной для клуба выручке на продаже билетов. Это же действительно круто – в год чемпионата мира показать, что у нас народ идет на футбол, и ставятся рекорды. Футбольный ажиотаж! Пусть все посмотрят.

– Звучали прогнозы, что в случае победы «Локо» уже чемпион.

– Не обращаю внимания на такое. Друзья, впереди треть чемпионата.

– Перед дерби все волнуются.

– Мне кажется, футболисты, которые уже набрались опыта, умеют перерабатывать это волнение в максимальную концентрацию. Иногда цепляют даже какие-то детали. Перед топовыми играми телевизионщики устанавливают дополнительные камеры. Думаешь: ух, класс, это же другой уровень показа, надо соответствовать.

У фанатов свое соревнование – перекричать, перфоманс красивый показать. И там тоже важны детали. Аншлаг – это уже целое торжество. И оно передается нам на поле. Вот почему последние игры со «Спартаком» получились такими яркими.

– Матч первого круга впечатлил особенно.

– Волевая победа в дерби само по себе событие. Та победа придала нам дополнительный заряд, хорошие эмоции на будущее.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (13)
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Bobafett
1520077004
Паровоз, под откос!
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giluxa1963
1520077456
правильно спартак не претендент так случайный пассажир
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Serjoga
1520077896
Дерби-ДА! Но не решающий матч! Все решится в матчах с аутсайдерами!
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VVM1964
1520078035
Для вас нет , а для нас - да !
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Диктор
1520085517
В словах чувствуется мандраж -ведь чувствует что проиграют.
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Eddyson
1520086423
Больно много мелют накануне матча. И это хорошо: карма не дремлет.
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srg38
1520086968
Локо может слить Спартаку, но выиграть у всяких амкаров и тд и стать чемпионом. Или выиграть у Спама но слить амкарам.... Матч точно не решающий, но важный базара нет
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Нас Много
1520090011
Выиграв у Спартака Локомотив поможет ЦСКА. Поможем коням!
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OfaZavr
1520092629
может матч и не самый решающий но очень важный в борьбе за чемпионство как для Локо (может еще больше оторваться) так для Спартака (может сократить отставание до минимума). Надеюсь получиться настоящее зрелище!
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zigbert
1520157052
В таких матчах настраивать игроков не придется.
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