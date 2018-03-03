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    Алексей Миранчук: «Матч со «Спартаком» не является решающим в борьбе за чемпионство»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился ожиданиями от воскресного матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака». Футболист считает поединок с красно-белыми очень важным с турнирной точки зрения, но не решающим в борьбе за чемпионство.

    За 10 игр до завершения чемпионата железнодорожники опережают «Спартак» в турнирной таблице на восемь очков.

    – 4 марта называют датой финала чемпионата России.

    – Превозносить не следует. У меня нет ощущения финала.

    – Тогда что?

    – Предвкушение дерби. Выйдем – побьемся. Матч очень важен с турнирной точки зрения, но он не является решающим.

    – Что бы выделить из предматчевого антуража, но без общих слов?

    – Все эти замечательные сообщения о высокой посещаемости и рекордной для клуба выручке на продаже билетов. Это же действительно круто – в год чемпионата мира показать, что у нас народ идет на футбол, и ставятся рекорды. Футбольный ажиотаж! Пусть все посмотрят.

    – Звучали прогнозы, что в случае победы «Локо» уже чемпион.

    – Не обращаю внимания на такое. Друзья, впереди треть чемпионата.

    – Перед дерби все волнуются.

    – Мне кажется, футболисты, которые уже набрались опыта, умеют перерабатывать это волнение в максимальную концентрацию. Иногда цепляют даже какие-то детали. Перед топовыми играми телевизионщики устанавливают дополнительные камеры. Думаешь: ух, класс, это же другой уровень показа, надо соответствовать.

    У фанатов свое соревнование – перекричать, перфоманс красивый показать. И там тоже важны детали. Аншлаг – это уже целое торжество. И оно передается нам на поле. Вот почему последние игры со «Спартаком» получились такими яркими.

    – Матч первого круга впечатлил особенно.

    – Волевая победа в дерби само по себе событие. Та победа придала нам дополнительный заряд, хорошие эмоции на будущее.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    03.03.2018 14:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 12:50

      В таких матчах настраивать игроков не придется.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 марта 2018, 18:57

      может матч и не самый решающий но очень важный в борьбе за чемпионство как для Локо (может еще больше оторваться) так для Спартака (может сократить отставание до минимума). Надеюсь получиться настоящее зрелище!

      3
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 3 марта 2018, 18:13

      Выиграв у Спартака Локомотив поможет ЦСКА. Поможем коням!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 3 марта 2018, 17:22

      Локо может слить Спартаку, но выиграть у всяких амкаров и тд и стать чемпионом. Или выиграть у Спама но слить амкарам.... Матч точно не решающий, но важный базара нет

      2
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 марта 2018, 17:13

      Больно много мелют накануне матча. И это хорошо: карма не дремлет.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 марта 2018, 16:58

      В словах чувствуется мандраж -ведь чувствует что проиграют.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 марта 2018, 15:10

      Для вас каждый матч - чемпионский. С таким настроем прокакаете фору в 8очков очень запросто. Палыч, надавай ему по голове, чтобы думал , что мелет.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 марта 2018, 15:01

      Ну это он так свою неуверенность и предчувствие поражения глушит, что не говорите матч решает многое, это и игра за 6 очков и психологический слом, у локо такое уже было в истории чемпионатов, жидковаты они в суровой борьбе.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2018, 14:51

      Дерби-ДА! Но не решающий матч! Все решится в матчах с аутсайдерами!

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2018, 14:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      правильно спартак не претендент так случайный пассажир

      -6
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