«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за Жоржиньо

«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Наполи» Жоржиньо.

«Красные дьяволы» готовы предложить за 26-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассматривает бразильца с итальянским паспортом как одну из возможных вариантов замены Майклу Кэррику, который завершит карьеру летом.

Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль».

В нынешнем сезоне Жоржиньо, чей контракт с неаполитанцами рассчитан до июня 2020 года, провел 29 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.