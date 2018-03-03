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    «Манчестер Юнайтед» поспорит с «Ливерпулем» за Жоржиньо

    «Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за полузащитника «Наполи» Жоржиньо.

    «Красные дьяволы» готовы предложить за 26-летнего игрока 50 миллионов фунтов стерлингов.

    Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассматривает бразильца с итальянским паспортом как одну из возможных вариантов замены Майклу Кэррику, который завершит карьеру летом.

    Ранее сообщалось, что интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Жоржиньо, чей контракт с неаполитанцами рассчитан до июня 2020 года, провел 29 матчей, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Daily Star

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    03.03.2018 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 3 марта 2018, 16:13

      Желаю хорошей красивой игры с большим количеством голов!

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