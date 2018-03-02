Моуринью: «Думаю, это последний сезон Ибрагимовича в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о будущем Златана Ибрагимовича.

«Что касается Златана, все мы думаем, что это его последний сезон в клубе.

Я лично приму решение, оставить его в команде или отпустить. Он – замечательный игрок, который проводит замечательную карьеру, но эта ужасная травма не позволила ему провести еще несколько лет в нашем клубе.

Текущий сезон ужасен для него. Травмирован ли он? Нет. Чувствует ли он себя довольным и готовым помочь команде? Нет. Но он честный парень и настоящий чемпион», – сказал португалец.

В нынешнем сезоне Ибрагимович забил один гол в семи матчах. Из-за травмы крестообразных связок он пропустил концовку прошлого сезона и вернулся на поле в ноябре 2017. Спустя месяц форвард снова травмировался.

Ранее главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон опроверг информацию о возвращении 36-летнего форварда в команду.