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    Шкриньяр: «Слышал об интересе «Барселоны», но мне хорошо в «Интере»

    Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о карьере в миланском клубе. Он перешел в июле 2017 года из «Сампдории» за 23 миллиона евро.

    «Все говорили, что клуб переплатил за меня. Сейчас я вижу, что меня оценивают даже дороже. Я слышал и читал про интерес «Барселоны», но сейчас я сконцентрирован на выполнении работы в «Интере».

    Я должен думать о матчах и тренировках. Остальное не важно.

    Уверен, мы выйдем в Лигу чемпионов, потому что у нас качественный состав», – сказал 23-летний игрок.

    В текущем сезоне Шкриньяр забил четыре гола в 23 матчах всех турниров на клубном уровне.

    Источник: Football Italia

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    02.03.2018 12:30
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