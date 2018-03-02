Шкриньяр: «Слышал об интересе «Барселоны», но мне хорошо в «Интере»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о карьере в миланском клубе. Он перешел в июле 2017 года из «Сампдории» за 23 миллиона евро.

«Все говорили, что клуб переплатил за меня. Сейчас я вижу, что меня оценивают даже дороже. Я слышал и читал про интерес «Барселоны», но сейчас я сконцентрирован на выполнении работы в «Интере».

Я должен думать о матчах и тренировках. Остальное не важно.

Уверен, мы выйдем в Лигу чемпионов, потому что у нас качественный состав», – сказал 23-летний игрок.

В текущем сезоне Шкриньяр забил четыре гола в 23 матчах всех турниров на клубном уровне.