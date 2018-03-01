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    Марсело вернулся в общую группу «Реала» и может сыграть с «ПСЖ»

    Защитник Марсело восстановился от травмы мышцы бедра и тренировался с общей группой «Реала».

    По информации Marca, бразилец сможет принять участие в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», которая состоится 6 марта. В первом матче подопечные Зинедина Зидана победили со счетом 3:1.

    Полузащитники Тони Кроос и Лука Модрич по-прежнему проходят курс реабилитации. Их участие в парижском матче – под вопросом.

    В составе команды Унаи Эмери не сыграет нападающий Неймар, получивший травму плюсневой кости. Ранее сообщалось, что его восстановление займет до трех месяцев.

    Источник: Marca

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    01.03.2018 17:45
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