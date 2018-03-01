«Спорт-Инжиниринг»: «Строительные работы на «Волгоград Арене» завершены»

Главное успеть до ЧМ.С недоделками надо заканчивать.
Компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся подготовкой стадионов России к ЧМ-2018, сообщила о завершении строительных работ на стадионе в Волгограде.
«Волгоград Арена» – новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой. Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.», – говорится в записи компании в твиттере.
Вместимость объекта – 45000 зрителей. Стоимость постройки составила 16,367 миллиардов рублей.
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— Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 1 марта 2018 г.