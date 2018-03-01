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    «Спорт-Инжиниринг»: «Строительные работы на «Волгоград Арене» завершены»

    Компания «Спорт-Инжиниринг», занимающаяся подготовкой стадионов России к ЧМ-2018, сообщила о завершении строительных работ на стадионе в Волгограде.

    «Волгоград Арена» – новая достопримечательность этого города, овеянного боевой славой. Строительные работы на стадионе уже завершены, и сейчас здесь продолжаются такие работы, как устройство асфальтового покрытия, кабельной системы, наружного освещения и т.п.», – говорится в записи компании в твиттере.

    Вместимость объекта – 45000 зрителей. Стоимость постройки составила 16,367 миллиардов рублей.

    Источник: Twitter

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    01.03.2018 15:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:25

      Главное успеть до ЧМ.С недоделками надо заканчивать.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 марта 2018, 17:28

      Ноль смысла постройки. Люди от голода мрут, живут в избушках. Зато строим всякую чушь и прощаем долги всяким узбекистанам. ПОЗОР

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 марта 2018, 16:41

      А вокруг этой арены дома полуразрушенные да хибары покасившиеся.

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