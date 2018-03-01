Червиченко интересно посмотреть, как «Зенит» будет пытаться догнать «Локомотив»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «Зенит» одним из главных претендентов на победу в текущем розыгрыше РФПЛ.

«Считаю «Зенит» одним из главных претендентов на первое место. Питерцы очень уверенно выглядели в Лиге Европы — возможно, им наконец-то удалось обрести баланс.

Интересно посмотреть, как они будут пытаться догнать «Локомотив». Вряд ли кто-то еще сможет вмещаться в чемпионскую гонку», – сказал Червиченко.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.