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  • Червиченко интересно посмотреть, как «Зенит» будет пытаться догнать «Локомотив»

Червиченко интересно посмотреть, как «Зенит» будет пытаться догнать «Локомотив»

1 марта 2018, 10:04
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «Зенит» одним из главных претендентов на победу в текущем розыгрыше РФПЛ.

«Считаю «Зенит» одним из главных претендентов на первое место. Питерцы очень уверенно выглядели в Лиге Европы — возможно, им наконец-то удалось обрести баланс.

Интересно посмотреть, как они будут пытаться догнать «Локомотив». Вряд ли кто-то еще сможет вмещаться в чемпионскую гонку», – сказал Червиченко.

После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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portero
1519890304
у Зенита нет командной игры, Манчини не рулит ситуацией ... так что Локо могут догонять другие клубы Спартак, Краснодар, ЦСКА. ну если Локо сдаст , Палыч может и не позволить расслабиться
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almanev
1519890898
Пришла весна, близится возобновление чемпионата, мерзкий червячок вылез из своей норки после зимней спячки...
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Garrincha58
1519891177
да ни как, поезд уже ушел, ту ту мистеру Манчини!
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Чикомас
1519893264
Червяку то какое дело и до Зенита и до Локо? Насколько я помню, этот человек посвятил всю свою жизнь обсеранию своего бывшего родного клуба.
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zigbert
1519901290
Конечно будет жарко,будет бескомпромисная борьба.Главное не подвело бы судейство.
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vladimir-7
1519907236
Думаю вся пятерка команд РФПЛ, это Зенит, Спартак, Краснодар и ЦСКА в первую очередь претендуют на золотые медали ЧР. Кроме этого, другие команды тоже могут побороться за место в пятерке, поэтому время и игры расставят всех по своим местам.
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