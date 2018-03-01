Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко интересно посмотреть, как «Зенит» будет пытаться догнать «Локомотив»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает «Зенит» одним из главных претендентов на победу в текущем розыгрыше РФПЛ.

    «Считаю «Зенит» одним из главных претендентов на первое место. Питерцы очень уверенно выглядели в Лиге Европы — возможно, им наконец-то удалось обрести баланс.

    Интересно посмотреть, как они будут пытаться догнать «Локомотив». Вряд ли кто-то еще сможет вмещаться в чемпионскую гонку», – сказал Червиченко.

    После 20-ти туров «Зенит» делит второе место со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2018 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 марта 2018, 15:27

      Думаю вся пятерка команд РФПЛ, это Зенит, Спартак, Краснодар и ЦСКА в первую очередь претендуют на золотые медали ЧР. Кроме этого, другие команды
      тоже могут побороться за место в пятерке, поэтому время и игры расставят всех по своим местам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 13:48

      Конечно будет жарко,будет бескомпромисная борьба.Главное не подвело бы судейство.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 1 марта 2018, 11:34

      Червяку то какое дело и до Зенита и до Локо? Насколько я помню, этот человек посвятил всю свою жизнь обсеранию своего бывшего родного клуба.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 марта 2018, 10:59

      да ни как, поезд уже ушел, ту ту мистеру Манчини!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 1 марта 2018, 10:54

      Пришла весна, близится возобновление чемпионата, мерзкий червячок вылез из своей норки после зимней спячки...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67296

      portero 1 марта 2018, 10:45

      у Зенита нет командной игры, Манчини не рулит ситуацией ...
      так что Локо могут догонять другие клубы Спартак, Краснодар, ЦСКА.
      ну если Локо сдаст , Палыч может и не позволить расслабиться

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11