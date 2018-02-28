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«Локомотив» создаст женскую команду

28 февраля 2018, 15:50
20

Президент «Локомотива» Илья Геркус анонсировал создание женской команды клуба.

«Появление женской команды — это следование, с одной стороны, мировой и европейской практике. С другой – ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом, и сейчас они получают эту возможность в наших рядах.

Мы уверены, команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная», — сказал функционер.

Главным тренером команды станет Елена Фомина, возглавляющая женскую сборную России.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (20)
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piligrim1986
1519823270
так у них же есть Казанка)))) или как она там
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Ara Raisovich
1519823449
Проводница чуть усталая, по фигурке кителек…)))
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vitvik
1519824685
Футболиста ни одного не купили, много свободных денег осталось.
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insider_retro
1519826719
Со временем девушки поднимут профсоюзный мятеж из-за разного уровня зарплат в одном и том же клубе, за одну и ту же работу)))
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84aivengo
1519828288
даешь бузову в нападающие ...
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dok66
1519830006
И нормально ! Нужно женский футбол в стране поднимать . Прикольно его смотреть .
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BigFanFCRV
1519831023
"Локомотива" будет называться?) Как в Хорватии?
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Axe111
1519833939
Так она же уже есть)
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Ultimatum
1519836988
а сейчас какая?
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Etiainen
1519843097
"Локомотивочка" ))))
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