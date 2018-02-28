«Локомотив» создаст женскую команду

Президент «Локомотива» Илья Геркус анонсировал создание женской команды клуба.

«Появление женской команды — это следование, с одной стороны, мировой и европейской практике. С другой – ответ на запросы наших болельщиков, наших спортсменок, которые хотят заниматься футболом, и сейчас они получают эту возможность в наших рядах.

Мы уверены, команда будет выступать на самом высоком уровне, показывать очень хорошие результаты и в перспективе являться одной из команд, откуда будет черпать свои кадры сборная», — сказал функционер.

Главным тренером команды станет Елена Фомина, возглавляющая женскую сборную России.