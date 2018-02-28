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  • Тихонов: «Крылья» будут стараться сделать все, чтобы обогнать лидеров ФНЛ»

Тихонов: «Крылья» будут стараться сделать все, чтобы обогнать лидеров ФНЛ»

28 февраля 2018, 09:30
3

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов с осторожностью говорит о перспективах своей команды на возвращение в Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Он отметил, что впереди у самарцев 13 матчей в этом чемпионате, в которых нужно побеждать.

— Как оцените подготовительный этап, который прошли «Крылья» во время зимних сборов?

— Предстоящий матч и даст ответ на этот вопрос. Оценивать подготовку можно будет только по итогам наших игр.

— Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у «Крыльев Советов» на возвращение в Премьер-лигу?

— Перспективы точно такие же, как и у еще трех-четырех команд, находящихся вверху турнирной таблицы ФНЛ. Осталось 13 матчей в чемпионате, и каждый из них будет для нас решающим.

— Но «Крылья Советов» можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в Премьер-лигу?

— Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице. Мы же будем стараться сделать все, чтобы их обогнать.

Источник: Известия
Россия. ФНЛ Крылья Советов Тихонов Андрей
Комментарии (3)
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absent32
1519801599
я сегодня ставлю на Крылья, но не из-за того что я якобы против Спартака. наоборот, я за победу в кубке представителя РФПЛ. просто турнир уже давно стал деградировать и его пора бы реформировать, и этот сезон как ни кстати дает повод об этом задуматься и взяться за дело. иначе в скором времени только ФНЛ он будет интересен.
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SERG63
1520400527
Уж постарайтесь.,.
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