Тихонов: «Крылья» будут стараться сделать все, чтобы обогнать лидеров ФНЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов с осторожностью говорит о перспективах своей команды на возвращение в Премьер-лигу по итогам текущего сезона. Он отметил, что впереди у самарцев 13 матчей в этом чемпионате, в которых нужно побеждать.

— Как оцените подготовительный этап, который прошли «Крылья» во время зимних сборов?

— Предстоящий матч и даст ответ на этот вопрос. Оценивать подготовку можно будет только по итогам наших игр.

— Перед возобновлением сезона ваша команда идет в тройке лидеров ФНЛ. Какие шансы у «Крыльев Советов» на возвращение в Премьер-лигу?

— Перспективы точно такие же, как и у еще трех-четырех команд, находящихся вверху турнирной таблицы ФНЛ. Осталось 13 матчей в чемпионате, и каждый из них будет для нас решающим.

— Но «Крылья Советов» можно назвать одним из фаворитов борьбы за выход в Премьер-лигу?

— Фаворитами можно назвать команды, которые идут на первом и втором местах в таблице. Мы же будем стараться сделать все, чтобы их обогнать.