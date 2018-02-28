Врач «Спартака»: «Мороз на матче против «Крыльев Советов»? Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии»

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных последствиях для здоровья футболистов игры на морозе.

Матч 1/4 финала Кубка России может пройти при температуре в -15 градусов.

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии. Поэтому, конечно, очень тревожно в этой ситуации.

Понятно, что в соответствии с регламентом решение будет приниматься за час до игры», – сказал Вартапетов.

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