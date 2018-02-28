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  • Врач «Спартака»: «Мороз на матче против «Крыльев Советов»? Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии»

Врач «Спартака»: «Мороз на матче против «Крыльев Советов»? Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии»

28 февраля 2018, 01:01
36

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о возможных последствиях для здоровья футболистов игры на морозе.

Матч 1/4 финала Кубка России может пройти при температуре в -15 градусов.

Встреча пройдет 28 февраля в Самаре. Начало – в 17:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Полтора или два часа дышать холодным воздухом – прямой путь к пневмонии. Поэтому, конечно, очень тревожно в этой ситуации.

Понятно, что в соответствии с регламентом решение будет приниматься за час до игры», – сказал Вартапетов.

Как выглядит русский футбол в феврале. Это страшно

Источник: Sport24
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (36)
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Татарин за ЦСКА
1519769107
Если игру отменят,то это будет не правильно по отношению к Авангарду,СКА,Шиннику и Амкару.Чем они хуже Спартака???Тем,что играют в ФНЛ,а не в РФПЛ???Играть,так играть всем!!!Надеюсь всё будет справедливо!!!
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ЖОРРО
1519769458
Если матч будет и после него хотя бы один игрок Спартака заболеет пневмонией (не дай Бог конечно),то будут говорить что....Это Гинер всё купил))))))
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Ден Батонг
1519782146
да в РФС мудаки сидят. раз перенесли матчи на февраль из-за чемпионата Мира надо было все 4 игры провести в Южных регионах на нейтральных полях, чтоб никому не обидно было.
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Кинстифа
1519786819
Почему всё так тупо сделано в рфс.... всё через опу....
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Nerlinger
1519790811
Фурсенке спасибо скажите!!! Он как хохол - расия це европа и зимой в футбол в ней играть можно...
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Danish Dynamite
1519800263
Ха-ха-ха)))) Ты это, врач, лыжникам расскажи или хоккеистам с мячом. Или любому нормальному школьнику. Да хотя что говорить, у вас там в Москве как ниже минус 10 опустилось, так вы уже лапки сложить готовы. Смешно, блин... А ещё врач...
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I_R_O_N_M_A_N
1519800932
Все он правильно говорит - интенсивное поступление холодного воздуха длительное время, при чем через рот воздух не успевает достаточно прогреваться до лёгких - легко можно подхватить воспаление лёгких...
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zagrizlik
1519803759
Ну да все лыжники после 50км, должны получать медали просто посмертно. ХВАТИТ НЫТЬ.
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OfaZavr
1519804364
что сейчас то поделаешь если раньше думал кое-кто другим местом, будем надеяться что все пройдет нормально.
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iBragim2102
1519826570
Глупый врач, что бы заболеть пневмонией нужен возбудитель в воде или в грязном помещении, дышать воздухом и заболеть смех!
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