Аленичев: «Моя критика в адрес «Спартака»? Это от любви, а не от обиды»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев объяснил, почему часто критикует московский клуб.

Напомним, нынешний главный тренер «Енисея» возглавлял красно-белых с 2015 по 2016 год.

– Но позвольте прояснить один момент. После ухода из «Спартака» вы уже несколько раз высказывались о команде достаточно резко. И у болельщиков это с каждым разом вызывает все больше раздражения. Вы следите за реакцией на свои высказывания? Она вас не тревожит?

– Я просто привык не прятать ничего за спиной. Говорю те вещи, которые думаю. Я же никого не оскорбляю. Просто высказываю свое мнение. Кому-то оно не нравится. А кому-то наоборот. Пусть каждый реагирует по-своему. Отношусь к этому спокойно.

– Есть мнение, что в вас сидит обида.

– Я просто говорю правду. Иногда она горькая.

– То есть это не обида, а любовь?

– Ну конечно.