Геркус: «На матче со «Спартаком» соберем рекордную выручку в истории клуба»

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил о том, как идет продажа билетов на домашний поединок 21-го тура РФПЛ со «Спартаком». По словам руководителя железнодорожников, матчевая выручка клуба будет рекордной за всю историю.

«Пять дней до матча «Локомотив» – «Спартак». Реализовано более 85-ти процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт!

Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово», – написал Геркус на своей странице в твиттере.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.