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  • Геркус: «На матче со «Спартаком» соберем рекордную выручку в истории клуба»

Геркус: «На матче со «Спартаком» соберем рекордную выручку в истории клуба»

27 февраля 2018, 13:52
18

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил о том, как идет продажа билетов на домашний поединок 21-го тура РФПЛ со «Спартаком». По словам руководителя железнодорожников, матчевая выручка клуба будет рекордной за всю историю.

«Пять дней до матча «Локомотив» – «Спартак». Реализовано более 85-ти процентов билетов. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что мы соберем рекордную матчевую выручку за всю историю клуба и установим рекорд по реализации клубных карт!

Спасибо за поддержку! РФПЛ возвращается в Черкизово», – написал Геркус на своей странице в твиттере.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Геркус Илья
Комментарии (18)
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серега кашин
1519729316
правильно, если аншаг да + цены на билеты , то не удивительно
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Dmitrii Darian
1519733740
Полный стадион это всегда ****.сь, но цены больше чем в Лиге Европы, это конечно хрень полная..... от 800р. на Атлетико и от 1500р. на Спартак ЧТООООО??!!!
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Gory One
1519735526
Кто про что, а вшивый про баню. Бабло, бабло, бабло ... и только бабло...
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OfaZavr
1519744227
ну так неудивительно, центральный матч тура да еще и дерби.
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a_who
1519744744
На матче со «Спартаком» соберем рекордную кучу отмороженных яйцев ! Удачи Спартаку в игре !
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Полная Канистра
1519745346
в голове у геркуса только деньги летают вот и руки потирает Конечно этот матч прибыльный со всех сторон
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DZHEK_VOROBEY1987
1519749493
Лучше бы они суки футбольное дерби показали по матч тв,а то только бабло подсчитывать могут.
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Братья Васильевы
1519754153
Кто про что, а менагер про выручку, сучье племя.
Ответить
Ахимас Вельде
1519754541
На дурака не нужен нож, Ему покажешь медный грош И делай с ним, что хошь.
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zigbert
1519806321
Матч знаковый и пустых мест на трибунах не будет.
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