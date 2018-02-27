Матич продемонстрировал записку, переданную ему Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пошутил над запиской, которую передал ему главный тренер команды Жозе Моуринью во время матча чемпионата Англии против «Челси» (2:1). По версии футболиста, португальский специалист предложил ему три дня выходных.

Напомним, что во время этой встречи Матич получил записку от Моуринью через защитника Эрика Байи. Ее содержание активно обсуждается как в прессе, так и среди фанатов.