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    Талалаев: «Зенит» имеет все предпосылки, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги Европы»

    Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев оценил шансы российских команд на выход в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит встретиться с «РБ Лейпцигом», а «Локомотив» встретится на стадии 1/8 финала с «Атлетико».

    – Андрей Викторович, давайте сперва поговорим о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. «Зениту» достался немецкий «Лейпциг»…

    – Вообще немецкие команды славятся умением играть с нашими клубами и, как правило, достигают успеха за счет прагматизма. «Лейпциг» – очень быстрая команда, очень опасны их контратаки. В этом уже убедились большие клубы, которые любят играть в футбол, скажем так, романтический. Манчини многому научил свою команду за время зимней паузы, считаю, что «Зенит» стал быстрее и добавилась доля прагматизма с приходом Заболотного, который умеет навязывать борьбу. Ответная игра с «Селтиком» оставила очень приятное впечатление. Учитывая непростой календарь «Лейпцига» в чемпионате (3 марта домашний матч с «Боруссией» Д, 11 марта – выездной со «Штутгартом», 18 марта – домашняя игра с «Баварией»), мне кажется, команде Ральфа Хазенхюттля сложно будет показать оптимальную игру в каждом поединке. Нельзя сказать при этом, что «Лейпциг» располагает большой глубиной состава, многое зависит от лидеров. «Зенит» в этом противостоянии имеет все предпосылки к тому, чтобы пробиться в четвертьфинал. Несмотря на то, что с немецкими клубами в целом наши команды играют не очень удачно.

    – У «Локомотива» практически нет шансов в борьбе с «Атлетико» и железнодорожникам можно готовиться в основном к играм чемпионата?

    – Я бы не стал так говорить. Ответный матч с «Ниццей» команда Юрия Семина проводила с таким заметным преимуществом с точки зрения функциональной готовности и дисциплины, что это впечатлило. Особенно для старта сезона. «Локомотив» идет по нарастающей, если рассматривать оба матча с французским клубом. По количеству скоростных мощностных перемещений команда Юрия Семина очень приятно удивила. Класса в атаке хватает, мы же говорим, что «Локомотив» настолько непредсказуем впереди, что в принципе ему все равно, с кем играть. Даже если речь идет о такой дисциплинированной команде, как «Атлетико», который на сегодняшний день является второй командой Испании. И все же у «Локомотива», несомненно, самый серьезный соперник в 1/8 финала. Я оставляю надежду на то, что наш клуб может преподнести сюрприз в этом противостоянии именно за счет своей готовности, которая была продемонстрирована в матчах с «Ниццей».

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 06:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 13:34

      будет конечно тяжело немцы есть немцы испанцы есть испанцы не надо если честно питать иллюзиями но постараться и выложиться на все 100 можно и пройти их

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 12:35

      а с какими клубами из топ5, наши играют удачно?... а про напряженный график немцев, хочется застрелиться от смеха -ЭКСПЕРТ хренов

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 10:11

      Взвешенный комментарий.Удачи нашим клубам.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2018, 08:26

      Да уж, у Лейпцига "непростой" календарь, каждая игра через неделю.

      2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 26 февраля 2018, 08:25

      Хотелось бы верить, но весенняя игра Зенита вряд ли поспособствует выходу дальше. Не хватает официальных игр, чтобы войти в сезон.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 февраля 2018, 07:04

      Выйдет в финал локо-милан

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