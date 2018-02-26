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  • Талалаев: «Зенит» имеет все предпосылки, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги Европы»

Талалаев: «Зенит» имеет все предпосылки, чтобы пробиться в четвертьфинал Лиги Европы»

26 февраля 2018, 06:32
6

Известный российский тренер, футбольный эксперт Андрей Талалаев оценил шансы российских команд на выход в 1/4 финала Лиги Европы. Напомним, что «Зениту» предстоит встретиться с «РБ Лейпцигом», а «Локомотив» встретится на стадии 1/8 финала с «Атлетико».

– Андрей Викторович, давайте сперва поговорим о жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы. «Зениту» достался немецкий «Лейпциг»…

– Вообще немецкие команды славятся умением играть с нашими клубами и, как правило, достигают успеха за счет прагматизма. «Лейпциг» – очень быстрая команда, очень опасны их контратаки. В этом уже убедились большие клубы, которые любят играть в футбол, скажем так, романтический. Манчини многому научил свою команду за время зимней паузы, считаю, что «Зенит» стал быстрее и добавилась доля прагматизма с приходом Заболотного, который умеет навязывать борьбу. Ответная игра с «Селтиком» оставила очень приятное впечатление. Учитывая непростой календарь «Лейпцига» в чемпионате (3 марта домашний матч с «Боруссией» Д, 11 марта – выездной со «Штутгартом», 18 марта – домашняя игра с «Баварией»), мне кажется, команде Ральфа Хазенхюттля сложно будет показать оптимальную игру в каждом поединке. Нельзя сказать при этом, что «Лейпциг» располагает большой глубиной состава, многое зависит от лидеров. «Зенит» в этом противостоянии имеет все предпосылки к тому, чтобы пробиться в четвертьфинал. Несмотря на то, что с немецкими клубами в целом наши команды играют не очень удачно.

– У «Локомотива» практически нет шансов в борьбе с «Атлетико» и железнодорожникам можно готовиться в основном к играм чемпионата?

– Я бы не стал так говорить. Ответный матч с «Ниццей» команда Юрия Семина проводила с таким заметным преимуществом с точки зрения функциональной готовности и дисциплины, что это впечатлило. Особенно для старта сезона. «Локомотив» идет по нарастающей, если рассматривать оба матча с французским клубом. По количеству скоростных мощностных перемещений команда Юрия Семина очень приятно удивила. Класса в атаке хватает, мы же говорим, что «Локомотив» настолько непредсказуем впереди, что в принципе ему все равно, с кем играть. Даже если речь идет о такой дисциплинированной команде, как «Атлетико», который на сегодняшний день является второй командой Испании. И все же у «Локомотива», несомненно, самый серьезный соперник в 1/8 финала. Я оставляю надежду на то, что наш клуб может преподнести сюрприз в этом противостоянии именно за счет своей готовности, которая была продемонстрирована в матчах с «Ниццей».

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Локомотив Атлетико Талалаев Андрей
Комментарии (6)
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bumer_moscow
1519617881
Выйдет в финал локо-милан
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baden69
1519622752
Хотелось бы верить, но весенняя игра Зенита вряд ли поспособствует выходу дальше. Не хватает официальных игр, чтобы войти в сезон.
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vladimir-7
1519622801
Да уж, у Лейпцига "непростой" календарь, каждая игра через неделю.
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zigbert
1519629114
Взвешенный комментарий.Удачи нашим клубам.
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Боцман59rus
1519637706
а с какими клубами из топ5, наши играют удачно?... а про напряженный график немцев, хочется застрелиться от смеха -ЭКСПЕРТ хренов
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Полная Канистра
1519641272
будет конечно тяжело немцы есть немцы испанцы есть испанцы не надо если честно питать иллюзиями но постараться и выложиться на все 100 можно и пройти их
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