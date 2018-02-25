«Спартак»: «Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом»

В «Спартаке» поделились ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

Напомним, встреча между командами пройдет 28 февраля в Самаре.

«Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов.

Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.