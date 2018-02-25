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    «Спартак»: «Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом»

    В «Спартаке» поделились ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

    Напомним, встреча между командами пройдет 28 февраля в Самаре.

    «Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов.

    Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.02.2018 19:10
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 февраля 2018, 12:44

      Блин, что за неженки у нас футболисты. Газоны мягкие, как и летом. Риск получить травму ничуть не выше, чем в тёплую погоду. Утеплились, и вперёд.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2018, 00:28

      Поле с обогревом, кто замерзнет, может комфортно отдохнуть.

      0
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 25 февраля 2018, 23:19

      Эт же комсомольская юность - создать проблемы и мужественно их решать ! Недаром на знамени ВЛКСМ 6 орденов !!!

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 25 февраля 2018, 23:11

      Локо с Ниццей играл.Мяч как от деревянных отскакивал. На гуй экстрим.Даешь Сочи. Болел там,правда ,не столько много будет. Но шанс покалечить друг друга явно меньше и на футбол игра больше похожа будет. и ,вообще ,надо играть 2 игры,чтобы не было рулетки

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 февраля 2018, 22:27

      Вообще-то для нашего времени, когда футболисты -дорогостоящий товар- такое отношение к составлению календаря и места проведения встреч -это просто преступление такого ранга за которое Сталин отправлял людей в лагеря. Понятно, что время другое и лагеря не в моде. Но хотя бы порицания общественного достоин тот , кто отвечает за составление календаря. Хотя. ...Думаю никто не отвечает. И не собирается. И никогда не будет. И потому, вперед, на Самару!

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 февраля 2018, 21:44

      Конечно надо проводить начало второй половины сезона с матча при -16!!! Не зря ребята сборы проходили, набирали форму, а тут возможность посидеть на больничном как раз до ЧМ! Страна умнейших людей!

      5
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 25 февраля 2018, 21:13

      Умеют у нас обгадить праздник.

      12
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 25 февраля 2018, 21:07

      Составляет календарь
      Либо бездарь, либо тварь.

      16
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 февраля 2018, 21:04

      По мне бы начинать ЧР с апреля,а в марте закрывать вопросы по КР в плоть до полуфинала. Финал играть в день независимости или День Победы. И 30ноября играть 30тур.

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 20:35

      Неужели ничего нельзя сделать?И как допустили это организаторы российского футбола?

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