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  • «Спартак»: «Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом»

«Спартак»: «Условия в Самаре больше подходят для игры в хоккей с мячом»

25 февраля 2018, 19:10
67

В «Спартаке» поделились ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов».

Напомним, встреча между командами пройдет 28 февраля в Самаре.

«Конечно, уже сегодня всех волнует погода в этом волжском городе в день игры. Так вот, предварительный прогноз синоптиков на среду не самый радужный для болельщиков и непосредственных участников матча. Вечером в Самаре ожидается минус 16 градусов.

Такие условия – и с этим не поспоришь – гораздо больше подходят для игры в хоккей с мячом», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (67)
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oyabun
1519575697
Кто мешает в это время года провадить игры в южных городах? В Краснодаре 2 отличных стадиона, например. Это же футбол, а не игра на выживание.
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OfaZavr
1519575849
что поделаешь нужно выходить и играть либо договариваться о переносе в какой-нибудь южный город.
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Полная Канистра
1519575892
ну ё моё ну почему в Сочи нельзя провести матч все в равных условиях будут
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lordmrv
1519576714
Все для болельщиков! Все для популяризации футбола! Загнать этик сук, сорри, руководителей футбола посмотреть этот матч на простой трибуне, а не в VIP-ложе
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Приус
1519577517
Страна непуганых идиотов.
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СШГЭС
1519577807
Как в армии говорил наш ротный: зачем просто, когда можно сложно.
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Сибирь за Спартак
1519578084
Травмы и так замучали, а тут снова экстрим предстоит.
Ответить
Svoysvoemubrat
1519578407
Сибирская мудрость - дрожжи, пока не вспотеешь.
Ответить
Братья Васильевы
1519582065
Составляет календарь Либо бездарь, либо тварь.
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Ахимас Вельде
1519582433
Умеют у нас обгадить праздник.
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