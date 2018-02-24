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    Конте: «Ничья с «МЮ» может быть хорошим результатом»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил перед матчем 28-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», что борьба за попадание в Лигу чемпионов входит в решающую стадию. Он также не прошел мимо своего личного противостояния с Жозе Моуринью.

    «Мы должны понимать, что с нынешнего момента и до конца сезона каждый матч очень важен. Набрать три очка будет важно для нас и для «Юнайтед». Борьба за попадание в Лигу чемпионов в самом разгаре, много выдающихся команд борются за нее, и кому-то придется проиграть.

    Необходимо начать матч с единственной мыслью – постараться набрать три очка. Если обладаешь психологией победителя, то стараешься добиться единственно приемлемого результата и одержать победу. Многое может случиться в игре. Ничья с «МЮ» может быть хорошим результатом, но только после того, как ты попытался сыграть на победу. В прошлом сезоне мы там проиграли, так что необходимо сыграть очень внимательно.

    У них есть множество фантастических игроков, их команда также сильна физически. Мы должны сыграть очень внимательно, потому что в матчах с «Манчестер Юнайтед» может случиться что угодно. Это большой матч для нас, и мы должны выложиться на 120 процентов своих возможностей, мы хотим постараться набрать три очка, это будет сложно, но мы должны постараться.

    В прошлом мы оба наговорили разных вещей. Для меня все в порядке, и я не интересуюсь этой темой. Я не заинтересован в этом», – сказал Конте.

    Матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет в воскресенье в Манчестере. Начало встречи в 17:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    24.02.2018 08:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 24 февраля 2018, 13:10

      Результативная ничья

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 24 февраля 2018, 10:18

      но МЮ победит

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