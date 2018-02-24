Футболисты ЦСКА прошли общий медицинский осмотр в «Лужниках»

В минувшую пятницу футболисты ЦСКА прошли медосмотр в медицинском центре «Лужников». Игроки посетили врачей различных специальностей, а также сдали кровь на анализ.

«Спортсмены обязательно должны раз в полгода проходить медосмотр. Это связано с тем, что на них выпадает большая физическая и психоэмоциональная нагрузка.

Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у спортсменов ЦСКА все в порядке. Они в идеальном состоянии!» – рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Виктория Гамеева.

Напомним, футболисты ЦСКА уже провели два матча после зимнего перерыва, выступая в Лиге Европы.