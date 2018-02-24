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    Футболисты ЦСКА прошли общий медицинский осмотр в «Лужниках»

    В минувшую пятницу футболисты ЦСКА прошли медосмотр в медицинском центре «Лужников». Игроки посетили врачей различных специальностей, а также сдали кровь на анализ.

    «Спортсмены обязательно должны раз в полгода проходить медосмотр. Это связано с тем, что на них выпадает большая физическая и психоэмоциональная нагрузка.

    Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у спортсменов ЦСКА все в порядке. Они в идеальном состоянии!» – рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Виктория Гамеева.

    Напомним, футболисты ЦСКА уже провели два матча после зимнего перерыва, выступая в Лиге Европы.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.02.2018 06:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 25 февраля 2018, 16:21

      А почему в Луже?
      Хорошо, что всё в порядке, удачных игр ребята!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 февраля 2018, 07:31

      Ну и хорошо...

      3
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