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Футболисты ЦСКА прошли общий медицинский осмотр в «Лужниках»

24 февраля 2018, 06:54
2

В минувшую пятницу футболисты ЦСКА прошли медосмотр в медицинском центре «Лужников». Игроки посетили врачей различных специальностей, а также сдали кровь на анализ.

«Спортсмены обязательно должны раз в полгода проходить медосмотр. Это связано с тем, что на них выпадает большая физическая и психоэмоциональная нагрузка.

Медосмотр нужен, чтобы выявить различные патологии, если таковые возникают, но у спортсменов ЦСКА все в порядке. Они в идеальном состоянии!» – рассказала заведующая отделением функциональной диагностики Виктория Гамеева.

Напомним, футболисты ЦСКА уже провели два матча после зимнего перерыва, выступая в Лиге Европы.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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Obi Wan
1519446704
Ну и хорошо...
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OOOVVV.
1519564863
А почему в Луже? Хорошо, что всё в порядке, удачных игр ребята!
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