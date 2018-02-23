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    Против Гвардиолы открыто дело за ношение ленты в поддержку арестованных политиков

    Футбольная ассоциация Англии открыла дело против главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и намерена применить к нему дисциплинарные меры.

    В матче 1/8 финала Кубка Англии против «Уигана» (0:1) испанец приколол к себе желтую ленту и поддержал арестованных политиков, выступающих за независимость Каталонии.

    Отметим, что специалист уже дважды публично выражал поддержку политзаключенным.

    Ранее полиция Испании в поисках бежавшего из страны экс-президента обыскала самолет Гвардиолы.

    Источник: Daily Mail

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    23.02.2018 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 23 февраля 2018, 23:22

      В свободной Европе уже нельзя высказать поддержку политзаключенным, ведь в "свободном мире" таких просто быть не может.

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