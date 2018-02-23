Против Гвардиолы открыто дело за ношение ленты в поддержку арестованных политиков

Футбольная ассоциация Англии открыла дело против главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и намерена применить к нему дисциплинарные меры.

В матче 1/8 финала Кубка Англии против «Уигана» (0:1) испанец приколол к себе желтую ленту и поддержал арестованных политиков, выступающих за независимость Каталонии.

Отметим, что специалист уже дважды публично выражал поддержку политзаключенным.

Ранее полиция Испании в поисках бежавшего из страны экс-президента обыскала самолет Гвардиолы.