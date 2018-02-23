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Батшуайи ответил фанатам-расистам «Аталанты»

23 февраля 2018, 11:05
10

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи отреагировал на проявление расизма во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Аталанты» в Бергамо. Во время каждого касания мяча бельгийцем, с трибун доносились обезьяньи крики.

«2018 год, а на трибунах до сих пор расисты с обезьяньими криками... Серьезно? Надеюсь, вы с удовольствием будете смотреть следующие раунды Лиги Европы по телевизору, а мы тем временем идем дальше», – написал Батшуайи в твиттере.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд завершился со счетом 1:1 (результат первой встречи – 2:3).

Источник: Twitter
Лига Европы Боруссия Д Аталанта Батшуайи Миши
Комментарии (10)
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Flydis
1519373328
Красава :)
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insider_retro
1519373536
Спокойно, достойно, не словом, а делом! А что скажет комиссар матча от УЕФА?!!
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кузнецов артем
1519373958
Италия родина фашизма. Где Испанское освещение этого инцидента ?
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OfaZavr
1519374887
хорошо ответил, но лучше бы вообще не замечал их выходок а то подумают что задели его.
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Финт
1519375891
Красава, всё по делу умыл идиотов)
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Михаил Шевченко
1519376955
А в чем проблема? Его же не на галеры в рабство продали,во какие все нынче стали обидчивые....
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Pourport
1519377807
Бергамо - родина фашизма,расизма?Левым макаронникам,видимо тоже не нравятся шоколадные соперники!)
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Diesel133
1519378432
красиво ответил, молорик
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mutabor0992
1519381308
Какие "шоколадки" чувствительные стали...Скоро будет вообще белым стыдно, за то что белым родился.Все из-за этих толерастов!Всыпать 50 плетей мише и отпустить на трибуны.гы гы
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