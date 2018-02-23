Батшуайи ответил фанатам-расистам «Аталанты»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи отреагировал на проявление расизма во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Аталанты» в Бергамо. Во время каждого касания мяча бельгийцем, с трибун доносились обезьяньи крики.

«2018 год, а на трибунах до сих пор расисты с обезьяньими криками... Серьезно? Надеюсь, вы с удовольствием будете смотреть следующие раунды Лиги Европы по телевизору, а мы тем временем идем дальше», – написал Батшуайи в твиттере.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд завершился со счетом 1:1 (результат первой встречи – 2:3).