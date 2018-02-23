Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Батшуайи ответил фанатам-расистам «Аталанты»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Миши Батшуайи отреагировал на проявление расизма во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Аталанты» в Бергамо. Во время каждого касания мяча бельгийцем, с трибун доносились обезьяньи крики.

    «2018 год, а на трибунах до сих пор расисты с обезьяньими криками... Серьезно? Надеюсь, вы с удовольствием будете смотреть следующие раунды Лиги Европы по телевизору, а мы тем временем идем дальше», – написал Батшуайи в твиттере.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд завершился со счетом 1:1 (результат первой встречи – 2:3).

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 11:05
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 23 февраля 2018, 13:21

      Какие "шоколадки" чувствительные стали...Скоро будет вообще белым стыдно, за то что белым родился.Все из-за этих толерастов!Всыпать 50 плетей мише и отпустить на трибуны.гы гы

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 февраля 2018, 12:33

      красиво ответил, молорик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 февраля 2018, 12:23

      Бергамо - родина фашизма,расизма?Левым макаронникам,видимо тоже не нравятся шоколадные соперники!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 23 февраля 2018, 12:09

      А в чем проблема?
      Его же не на галеры в рабство продали,во какие все нынче стали обидчивые....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 23 февраля 2018, 11:51

      Красава, всё по делу умыл идиотов)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:34

      хорошо ответил, но лучше бы вообще не замечал их выходок а то подумают что задели его.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 февраля 2018, 11:19

      Италия родина фашизма. Где Испанское освещение этого инцидента ?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 11:12

      Спокойно, достойно, не словом, а делом!
      А что скажет комиссар матча от УЕФА?!!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > insider_retro 23 февраля 2018, 11:36

      А что говорить, это же не в России!!! Они молчат и по поводу провокации в Бильбао!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 23 февраля 2018, 11:08

      Красава :)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11