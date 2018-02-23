Голкипер «Селтика»: «Гол Кузяева меня очень разочаровал»

Голкипер «Селтика» Дорус Де Врис рассказал о разнице между первым матчем с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы и вторым. По его словам, в игре в Санкт-Петербурге его команда так и не смогла создать серьезную опасность у ворот соперника.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

— Почему, на ваш взгляд, была такая большая разница между играми в Глазго и Петербурге?

— Честно говоря, очень сложно анализировать что-то сразу по окончании игры. Думаю, большое влияние оказал первый гол. Он вдохновил «Зенит». Мы с самого начала понимали, что нам нужно забить на выезде. К сожалению, «Селтику» не удавалось даже создавать такие моменты, как в первом матче. Хозяева умело оборонялись, что усложнило нам задачу.

— Как бы вы объяснили гол Далера Кузяева, ставший в результате победным?

— Кузяев здорово пробил! Я знал, что сразу несколько зенитовцев опасны своими ударами. Но тут еще и мяч неожиданно поменял свою траекторию, пошел вправо. К сожалению, любому голкиперу очень сложно среагировать в такой ситуации. Я был очень разочарован из-за этого гола.

— При 0:2 и 0:3 команда все еще верила в успех?

— Когда «Зенит» сделал счет 2:0, мы понимали, что нам по-прежнему достаточно забить один гол. Какие-то подходы у «Селтика» были, мы били издали. При 0:3 стало тяжелее.

— «Селтику» в принципе изначально повезло, ведь теперь гостям Петербурге не надо играть в феврале на холоде. Внутри нового стадиона очень тепло…

— Конечно, совсем по-иному себя чувствуешь, когда играешь под закрытой крышей. Это другой футбол. Вы сами видите, на улице минус 17! Я счастлив, что крыша была закрыта.