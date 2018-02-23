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    Голкипер «Селтика»: «Гол Кузяева меня очень разочаровал»

    Голкипер «Селтика» Дорус Де Врис рассказал о разнице между первым матчем с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы и вторым. По его словам, в игре в Санкт-Петербурге его команда так и не смогла создать серьезную опасность у ворот соперника.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

    — Почему, на ваш взгляд, была такая большая разница между играми в Глазго и Петербурге?

    — Честно говоря, очень сложно анализировать что-то сразу по окончании игры. Думаю, большое влияние оказал первый гол. Он вдохновил «Зенит». Мы с самого начала понимали, что нам нужно забить на выезде. К сожалению, «Селтику» не удавалось даже создавать такие моменты, как в первом матче. Хозяева умело оборонялись, что усложнило нам задачу.

    — Как бы вы объяснили гол Далера Кузяева, ставший в результате победным?

    — Кузяев здорово пробил! Я знал, что сразу несколько зенитовцев опасны своими ударами. Но тут еще и мяч неожиданно поменял свою траекторию, пошел вправо. К сожалению, любому голкиперу очень сложно среагировать в такой ситуации. Я был очень разочарован из-за этого гола.

    — При 0:2 и 0:3 команда все еще верила в успех?

    — Когда «Зенит» сделал счет 2:0, мы понимали, что нам по-прежнему достаточно забить один гол. Какие-то подходы у «Селтика» были, мы били издали. При 0:3 стало тяжелее.

    — «Селтику» в принципе изначально повезло, ведь теперь гостям Петербурге не надо играть в феврале на холоде. Внутри нового стадиона очень тепло…

    — Конечно, совсем по-иному себя чувствуешь, когда играешь под закрытой крышей. Это другой футбол. Вы сами видите, на улице минус 17! Я счастлив, что крыша была закрыта.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.02.2018 08:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:30

      А Зенит вдохновил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:19

      классный голешник Кузяев положил это бесспорно!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2018, 09:25


      Как я и предсказывал, что Зенит победит со счётом 3:0, так и вышло.
      Поздравляем Зенит с выходом в 1/8 финала ЛЕ. Молодцы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 09:14

      На память осталось поменять разочарование на очарование!
      Запомнить впечатление и всем рассказывать, что в России есть ещё чему удивляться!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > insider_retro 23 февраля 2018, 10:42

      Удивляться есть чему , надеюсь ты говоришь про приятное удивление , а то есть варианты )))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 февраля 2018, 08:53

      Кузяев свой гол забил, а когда начнет забивать супер форвард Дзюба-2(Заболотный)?

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:28

      А меня обрадовал! Молодец, Кузя!

      7
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