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Голкипер «Селтика»: «Гол Кузяева меня очень разочаровал»

23 февраля 2018, 08:16
7

Голкипер «Селтика» Дорус Де Врис рассказал о разнице между первым матчем с «Зенитом» в 1/16 финала Лиги Европы и вторым. По его словам, в игре в Санкт-Петербурге его команда так и не смогла создать серьезную опасность у ворот соперника.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

— Почему, на ваш взгляд, была такая большая разница между играми в Глазго и Петербурге?

— Честно говоря, очень сложно анализировать что-то сразу по окончании игры. Думаю, большое влияние оказал первый гол. Он вдохновил «Зенит». Мы с самого начала понимали, что нам нужно забить на выезде. К сожалению, «Селтику» не удавалось даже создавать такие моменты, как в первом матче. Хозяева умело оборонялись, что усложнило нам задачу.

— Как бы вы объяснили гол Далера Кузяева, ставший в результате победным?

— Кузяев здорово пробил! Я знал, что сразу несколько зенитовцев опасны своими ударами. Но тут еще и мяч неожиданно поменял свою траекторию, пошел вправо. К сожалению, любому голкиперу очень сложно среагировать в такой ситуации. Я был очень разочарован из-за этого гола.

— При 0:2 и 0:3 команда все еще верила в успех?

— Когда «Зенит» сделал счет 2:0, мы понимали, что нам по-прежнему достаточно забить один гол. Какие-то подходы у «Селтика» были, мы били издали. При 0:3 стало тяжелее.

— «Селтику» в принципе изначально повезло, ведь теперь гостям Петербурге не надо играть в феврале на холоде. Внутри нового стадиона очень тепло…

— Конечно, совсем по-иному себя чувствуешь, когда играешь под закрытой крышей. Это другой футбол. Вы сами видите, на улице минус 17! Я счастлив, что крыша была закрыта.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Зенит Селтик Де Врис Дорус Кузяев Далер
Комментарии (7)
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paracetamol
1519363720
А меня обрадовал! Молодец, Кузя!
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Garrincha58
1519365226
Кузяев свой гол забил, а когда начнет забивать супер форвард Дзюба-2(Заболотный)?
Ответить
insider_retro
1519366449
На память осталось поменять разочарование на очарование! Запомнить впечатление и всем рассказывать, что в России есть ещё чему удивляться!
Ответить
vladimir-7
1519367154
Как я и предсказывал, что Зенит победит со счётом 3:0, так и вышло. Поздравляем Зенит с выходом в 1/8 финала ЛЕ. Молодцы!!!
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OfaZavr
1519373988
классный голешник Кузяев положил это бесспорно!
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prezent2017
1519381800
А Зенит вдохновил.
Ответить
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