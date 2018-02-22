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    «Тосно» заявил Погребняка на РФПЛ

    Нападающий Павел Погребняк пополнил заявку «Тосно» на матчи чемпионата России-2017/18. Об этом сообщила пресс-служба РФПЛ.

    34-летний игрок подписал контракт с клубом из Ленинградской области 15 февраля.

    Бывший клуб Погребняка «Динамо» 25 января в одностороннем порядке расторг с ним контракт. Причиной действия бело-голубых считается присутствие Погребняка в Турине во время матча команды в РФПЛ против «Анжи».

    «Тосно» – новичок высшего дивизиона чемпионата России. После 20 туров команда Дмитрия Парфенова занимает 14 место и находится в одном очке от зоны вылета.

    Источник: РПЛ

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    22.02.2018 17:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31

      Geffon 23 февраля 2018, 21:12

      ПоГба

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 февраля 2018, 18:58

      Хааавайся, снайпер Погреб вышел...убивать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 22 февраля 2018, 18:53

      посмотрим перезагрузит ли он себя

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 22 февраля 2018, 18:52

      посмотрим сможетли он перегрузить себя№№№

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > simoron81 22 февраля 2018, 20:02

      дрова перегрузили в топку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 февраля 2018, 18:22

      Попылим ещё?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 18:06

      Снег идет за окном

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 февраля 2018, 17:58

      Тосно поймал крупную рыбу.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 февраля 2018, 17:45

      Поздравления Тосно! Редкая удача ! Все клубы слюной исходят от зависти .

      0
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