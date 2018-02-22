«Тосно» заявил Погребняка на РФПЛ

Нападающий Павел Погребняк пополнил заявку «Тосно» на матчи чемпионата России-2017/18. Об этом сообщила пресс-служба РФПЛ.

34-летний игрок подписал контракт с клубом из Ленинградской области 15 февраля.

Бывший клуб Погребняка «Динамо» 25 января в одностороннем порядке расторг с ним контракт. Причиной действия бело-голубых считается присутствие Погребняка в Турине во время матча команды в РФПЛ против «Анжи».

«Тосно» – новичок высшего дивизиона чемпионата России. После 20 туров команда Дмитрия Парфенова занимает 14 место и находится в одном очке от зоны вылета.