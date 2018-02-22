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    Кондогбиа: «Если бы у меня были деньги, я бы сам себя выкупил у «Интера»

    Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбиа, арендованный у «Интера», рассказал о ситуации в миланском клубе.

    «Если бы у меня было достаточно денег, я бы сам себя выкупил у «Интера».

    В клубе царит хаос. За 2 года я поработал с 4-5 тренерами, каждый год менялся состав. Поэтому молодым футболистам трудно заиграть в «Интере».

    Топ-клубу нужна стабильность, даже если дела складываются не лучшим образом», – сказал 25-летний француз.

    Арендный контракт Кондогбиа с испанским клубом рассчитан до конца сезона.

    Источник: Calciomercato

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    22.02.2018 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 22 февраля 2018, 19:43

      кредит возьми)могу номер ребят скинуть ))

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    • ...
      Рейтинг: +25

      DeniDeVito 22 февраля 2018, 16:22

      а то так нету же

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