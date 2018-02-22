Кондогбиа: «Если бы у меня были деньги, я бы сам себя выкупил у «Интера»

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбиа, арендованный у «Интера», рассказал о ситуации в миланском клубе.

«Если бы у меня было достаточно денег, я бы сам себя выкупил у «Интера».

В клубе царит хаос. За 2 года я поработал с 4-5 тренерами, каждый год менялся состав. Поэтому молодым футболистам трудно заиграть в «Интере».

Топ-клубу нужна стабильность, даже если дела складываются не лучшим образом», – сказал 25-летний француз.

Арендный контракт Кондогбиа с испанским клубом рассчитан до конца сезона.