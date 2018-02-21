Фавр: «Фернандеш – не единственная угроза «Локомотива»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» поделился мнением об игре полузащитника Мануэля Фернандеша. В первой игре португалец сделал хет-трик.

Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Знаете, как сдержать Мануэля Фернандеша?

– Фернандеш показал, что он прекрасный игрок, который умеет действовать обеими ногами, владеет отлично поставленным ударом, что продемонстрировал, реализовав штрафной, мастерски исполняет разрезающие передачи. Но это не единственная угроза впереди у «Локомотива», у которого есть также братья Миранчуки, Фарфан, Ари.