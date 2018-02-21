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    Фавр: «Фернандеш – не единственная угроза «Локомотива»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» поделился мнением об игре полузащитника Мануэля Фернандеша. В первой игре португалец сделал хет-трик.

    Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «РЖД-Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    – Знаете, как сдержать Мануэля Фернандеша?

    – Фернандеш показал, что он прекрасный игрок, который умеет действовать обеими ногами, владеет отлично поставленным ударом, что продемонстрировал, реализовав штрафной, мастерски исполняет разрезающие передачи. Но это не единственная угроза впереди у «Локомотива», у которого есть также братья Миранчуки, Фарфан, Ари.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.02.2018 19:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 февраля 2018, 06:10

      Это точно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 21 февраля 2018, 21:00

      Главная угроза Локомотива - Палыч.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 21 февраля 2018, 20:10

      Хоть один из них что-то понял..)

      0
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