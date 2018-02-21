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    Ди Франческо: «Рома» понимает, что «Шахтер» – серьезный соперник. Шансы 50 на 50»

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился мнением о «Шахтере», с которым его команда сегодня встретится в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Понимаем, насколько серьезный у нас соперник. «Шахтер» очень нравится организацией игры, и здесь отмечу работу главного тренера Паулу Фонсеки. У них невероятный атакующий потенциал, к тому же дончане привыкли участвовать в матчах такого уровня, постоянно выступая в Лиге чемпионов. Однако и наша команда в прекрасной форме и улучшает игру. Надеюсь, завтра мы покажем, на что способны. Шансы 50 на 50», – сказал специалист.

    Матч в Харькове начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    21.02.2018 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 февраля 2018, 19:35

      Действительно самая равная пара наверное....

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