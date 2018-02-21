ESPN: воспитанник «Барселоны» Бельерин может перейти в «Реал»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить клуб.

По информации ESPN, президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает предложить 22-летнему испанцу контракт.

Бельерин является воспитанником «Барселоны», но никогда не выступал за главную команду сине-гранатовых и перешел в «Арсенал»-U18 в возрасте 15 лет.

За три сезона в основе лондонского клуба он дважды выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне игрок принял участие в 32 играх, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.