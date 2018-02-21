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    ESPN: воспитанник «Барселоны» Бельерин может перейти в «Реал»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить клуб.

    По информации ESPN, президент «Реала» Флорентино Перес рассчитывает предложить 22-летнему испанцу контракт.

    Бельерин является воспитанником «Барселоны», но никогда не выступал за главную команду сине-гранатовых и перешел в «Арсенал»-U18 в возрасте 15 лет.

    За три сезона в основе лондонского клуба он дважды выиграл Кубок и Суперкубок Англии. В текущем сезоне игрок принял участие в 32 играх, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 35 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    21.02.2018 13:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 13:46

      Пора ему из Арсенала уходить. Может Барсе обменять его на Семеду. Реалу он не нужен, там Карвахаль есть. Он не хуже, к тому же воспитанник.

      1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 21 февраля 2018, 13:38

      лучше бы свой взор на Фабиньо направили,универсал с большой буквы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 21 февраля 2018, 13:28

      Утка, а Карвахаля тогда куда

      9
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