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    Черчесов: «На сборах они или в отпуске, футболисты сборной должны знать, как им следует себя вести»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил скандал с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также поделился своим отношением к таким вещам.

    «Мы не могли не обратить на это внимания. На сборах они или в отпуске, футболисты сборной должны знать, как им следует себя вести.

    Вот почему, приходя на пресс-конференции, я хочу отвечать на вопросы о том, почему мы забили или не забили, а не обсуждать разный гламур или чьи-то похождения. И те, кто в этом замешан, выходя на поле, будут знать, что их игру могут оценивать, исходя из той скандальной информации, которая стала всеобщим достоянием. А если игрок не забил сопернику, то будут думать, что именно из этого.

    Но при этом мы все равно стараемся не рубить с плеча. С тем же Кокориным мы перед Кубком Конфедераций разговаривали и объяснили, почему он не был вызван в сборную. И по тому, как Александр провел первую половину сезона, видно, что он все понял и сделал выводы», – заявил Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 06:25
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