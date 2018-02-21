Черчесов: «На сборах они или в отпуске, футболисты сборной должны знать, как им следует себя вести»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил скандал с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, а также поделился своим отношением к таким вещам.

«Мы не могли не обратить на это внимания. На сборах они или в отпуске, футболисты сборной должны знать, как им следует себя вести.

Вот почему, приходя на пресс-конференции, я хочу отвечать на вопросы о том, почему мы забили или не забили, а не обсуждать разный гламур или чьи-то похождения. И те, кто в этом замешан, выходя на поле, будут знать, что их игру могут оценивать, исходя из той скандальной информации, которая стала всеобщим достоянием. А если игрок не забил сопернику, то будут думать, что именно из этого.

Но при этом мы все равно стараемся не рубить с плеча. С тем же Кокориным мы перед Кубком Конфедераций разговаривали и объяснили, почему он не был вызван в сборную. И по тому, как Александр провел первую половину сезона, видно, что он все понял и сделал выводы», – заявил Черчесов.