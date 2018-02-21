Конте: «Челси» был близок к идеалу, но за ошибки в игре с «Барселоной» приходится платить»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Итальянец сожалеет, что победа была упущена.
«Мы показали футбол, близкий к идеальному. Однако допустили одну ошибку. За нее пришлось расплатиться, что и происходит в матчах против таких качественных исполнителей. Жаль, что так получилось.
При этом я горд своими подопечными. Они от и до соответствовали придуманному нами плану. Полагаю, мы заслуживали победу», – сказал итальянец.
Ответная игра состоится 14 марта.
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Источник: BBC