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    Конте: «Челси» был близок к идеалу, но за ошибки в игре с «Барселоной» приходится платить»

    Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте поделился мыслями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Итальянец сожалеет, что победа была упущена.

    «Мы показали футбол, близкий к идеальному. Однако допустили одну ошибку. За нее пришлось расплатиться, что и происходит в матчах против таких качественных исполнителей. Жаль, что так получилось.

    При этом я горд своими подопечными. Они от и до соответствовали придуманному нами плану. Полагаю, мы заслуживали победу», – сказал итальянец.

    Ответная игра состоится 14 марта.

    Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила

    Источник: BBC

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    21.02.2018 01:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +214

      Yurini 22 февраля 2018, 20:27

      Правильно! Полностью перекрыли Барсе кислород... Каталонцы были растеряны... особенно Месси... НО Это не Барса сыграла хорошо.... Это Челси допустил ошибку и подарил им этот простой гол... Челси вынесет мусор из ЛЧ На Камп Ноу!

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