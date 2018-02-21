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    Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила


    2.9
    Голосов: 11
    21.02.2018 00:35
    Самый неудобный соперник в карьере Лео.

    До встречи в плей-офф этой Лиги чемпионов пути Месси и «Челси» пересекались восемь раз. Ни в одном из тех матчей аргентинцу не удалось забить. Он пробивал по воротам 29 раз и даже однажды исполнял пенальти. Все напрасно. «Челси» – один из главных раздражителей для «Барселоны» нового времени. После лондонской встречи для гостей все могло стать еще хуже. Но ошибки в игре исправили результатом.

    Чудовищные показатели выдала «Барселона» в первом тайме. Команда ни разу не пробила в створ ворот соперника за всю стартовую половину. Произошло это впервые с февраля 2016 года, когда надежно стоял «Арсенал». Месси терялся, а плотности лондонской обороны способствовала тактика Конте. Он выпустил Эдена Азара на место номинального форварда, оставив в запасе Жиру и Морату. Получилась компактная контратакующая модель.

    Виллиан – настоящий герой этого матча. Для него «Барселона» оказалась командой, которая подобна «Халлу». Бразилец носился по всему фронту атаки и будто все время бил по воротам. Дважды мяч попадал в штангу, но в середине второго тайма все-таки закатился в угол. Тер Штеген в такой ситуации выглядел сторонним наблюдателем за соседскими разборками.

    С момента трансфера в «Челси» в сезоне-2013/14 Виллиан забил уже шесть голов из-за пределов штрафной в Лиге чемпионов. Даже у Роналду и Неймара только по пять. Странно, что на такого футболиста не смотрел никто из защитников.

    Всего Виллиан отличился в Лиге чемпионов уже в девятый раз. Твиттер «Челси» креативно оповестил о героях эпизода.

    Ответный мяч забил именно Лионель Месси. Перед этим Суарес долго спорил с арбитрами и просил пенальти. Он еще не знал, что следующий момент окажется историческим.

    Еще немного статистики. Этим голом Месси вывел свои показатели на чумовой уровень. Он забивал хотя бы один гол ровно в половине выходов в матчах Лиги чемпионов. Месси отмечался в протоколе 61 встречи из 122 сыгранных. Иньеста ассистировал Месси в Лиге чемпионов уже 12 раз.

    Парадоксально, что «Барселона» выиграла 23 матча против английских клубов в Лиге чемпионов. Это лучшие показатели среди всех европейских команд. Сделать статистику еще интереснее не получилось, но результат выездной игры все равно перспективный.

    Текстовый онлайн матча «Челси» – «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Барселона»
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +214

      Yurini 21 февраля 2018, 21:20

      Барса отскочила конкретно!!! Фарт тупой вот и всё!!! И Барса не может показывать типа свой лучший футбол против ТОп Клубов... ахахах который она показывает против там всяких осасун и т.д.! Челси был Намного лучше! А На месте Месси любой бы мог забить в таком моменте... тут он ничего не сделал!

      -2
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      Рейтинг: +116

      ron 80 > Yurini 21 февраля 2018, 22:16

      Вот из за таких как ты дурач...в , соккер ру превратился в помойную яму....

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 20:14

      Виллиан и Месси сыграли прекрасно, а вот команды в целом разочаровали. Хотелось бы более качественной игры в Испании. Команды-то отличные, достойны друг друга. На пользу нейтральным болельщикам пошёл бы быстрый гол на Ноу Камп . Причем в любые ворота.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 21 февраля 2018, 17:47

      Виллиан просто космос

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 февраля 2018, 17:02

      Фартануло Барсе!!!

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 февраля 2018, 12:05

      Виллиан просто красавец. Фантастически матч провёл.

      2
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 21 февраля 2018, 10:51

      Месси есть Месси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 21 февраля 2018, 06:29

      Браво Месси

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 февраля 2018, 06:20

      у барсы на фото форма на форму ромы похожа

      2
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