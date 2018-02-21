Месси впервые в жизни забил «Челси»! «Барса» отскочила

Самый неудобный соперник в карьере Лео.

До встречи в плей-офф этой Лиги чемпионов пути Месси и «Челси» пересекались восемь раз. Ни в одном из тех матчей аргентинцу не удалось забить. Он пробивал по воротам 29 раз и даже однажды исполнял пенальти. Все напрасно. «Челси» – один из главных раздражителей для «Барселоны» нового времени. После лондонской встречи для гостей все могло стать еще хуже. Но ошибки в игре исправили результатом.

Чудовищные показатели выдала «Барселона» в первом тайме. Команда ни разу не пробила в створ ворот соперника за всю стартовую половину. Произошло это впервые с февраля 2016 года, когда надежно стоял «Арсенал». Месси терялся, а плотности лондонской обороны способствовала тактика Конте. Он выпустил Эдена Азара на место номинального форварда, оставив в запасе Жиру и Морату. Получилась компактная контратакующая модель.

Виллиан – настоящий герой этого матча. Для него «Барселона» оказалась командой, которая подобна «Халлу». Бразилец носился по всему фронту атаки и будто все время бил по воротам. Дважды мяч попадал в штангу, но в середине второго тайма все-таки закатился в угол. Тер Штеген в такой ситуации выглядел сторонним наблюдателем за соседскими разборками.

С момента трансфера в «Челси» в сезоне-2013/14 Виллиан забил уже шесть голов из-за пределов штрафной в Лиге чемпионов. Даже у Роналду и Неймара только по пять. Странно, что на такого футболиста не смотрел никто из защитников.

twit text — FootballVids4K (@FootballVids4K) 20 февраля 2018 г.

Всего Виллиан отличился в Лиге чемпионов уже в девятый раз. Твиттер «Челси» креативно оповестил о героях эпизода.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 20 февраля 2018 г.

Ответный мяч забил именно Лионель Месси. Перед этим Суарес долго спорил с арбитрами и просил пенальти. Он еще не знал, что следующий момент окажется историческим.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) 20 февраля 2018 г.

Еще немного статистики. Этим голом Месси вывел свои показатели на чумовой уровень. Он забивал хотя бы один гол ровно в половине выходов в матчах Лиги чемпионов. Месси отмечался в протоколе 61 встречи из 122 сыгранных. Иньеста ассистировал Месси в Лиге чемпионов уже 12 раз.

twit text — Karry (@karryzales) 20 февраля 2018 г.

Парадоксально, что «Барселона» выиграла 23 матча против английских клубов в Лиге чемпионов. Это лучшие показатели среди всех европейских команд. Сделать статистику еще интереснее не получилось, но результат выездной игры все равно перспективный.

Текстовый онлайн матча «Челси» – «Барселона»