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    Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до чемпионата мира-2018

    ФИФА рассматривает вопрос о недопуске сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018. Дело в том, что власти страны вмешиваются в футбольную деятельность, а это противоречит одному из главных принципов Международной федерации футбола.

    Так, аравийцы находятся в стадии политического конфликта с Катаром и переносят его на футбол. В частности, у ФИФА есть информация, что Саудовская Аравия финансово стимулировала соперников катарской сборной на недавнем Кубке Персидского залива.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: AS

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    21.02.2018 01:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 февраля 2018, 22:42

      Подкуп это не политика, а криминал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 февраля 2018, 14:27

      Италию вместо саудитов! Дайте БУФФОНУ шанс!

      БУФФОН! БУФФОН! БУФФОН!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 21 февраля 2018, 10:07

      Джанни, а что там с Египтом и Уругваем? Никак нельзя поспособствовать??? )))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      FerzLoko 21 февраля 2018, 09:11

      не допустят и пригласят Италию))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker > FerzLoko 21 февраля 2018, 09:34

      Было бы красиво :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      cent59 > FerzLoko 21 февраля 2018, 14:51

      Тогда Россия рискует и третье место в группе потерять.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 февраля 2018, 09:07

      Ну хоть в ФиФе сидят здравосыслящие люди !

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 21 февраля 2018, 06:16

      мельдоний хотели привезти?)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 21 февраля 2018, 02:03

      Эти амерекосы и ряд европейских стран, уже ***** незнают кому и как нагадить, вся олимпиада политикой пропитанна, футбол тоже стал инстрементом политики, вы **** о чёт говорите ФИФА???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > ДЖУZ 21 февраля 2018, 04:40

      Согласен про америкосов и ряд европейских стран , но Россия , в отличии от них , гадит только своему населению

      7
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 февраля 2018, 01:56

      Сейчас весь спорт пропиталсч политикой,нужно тогда всех и везде отстранять

      7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 01:22

      Это будет просто ужасно если Саудовскую Аравию не допустят...только представьте позор позорный:хозяева не выходят из группы с тремя командами(((( P.S.Удачи нашей сборной и хорошего результата!!!)

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > ЖОРРО 21 февраля 2018, 04:36

      Думаю, в этом случае ,их просто заменят на Сирию, как когда-то было с Югославией. А Сирия с Россией в группе , как Украина с Россией-надо будет разводить

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 21 февраля 2018, 01:11

      Хера себе, в прошлом году бомжи в открытую говорили, что стимулируют соперников Спартака, РФС че то даже не почесался...

      4
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ufos73 21 февраля 2018, 01:21

      То РФС,а то ФИФА....)))

      2
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