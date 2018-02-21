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  • Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до чемпионата мира-2018

Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до чемпионата мира-2018

21 февраля 2018, 01:05
17

ФИФА рассматривает вопрос о недопуске сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018. Дело в том, что власти страны вмешиваются в футбольную деятельность, а это противоречит одному из главных принципов Международной федерации футбола.

Так, аравийцы находятся в стадии политического конфликта с Катаром и переносят его на футбол. В частности, у ФИФА есть информация, что Саудовская Аравия финансово стимулировала соперников катарской сборной на недавнем Кубке Персидского залива.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: AS
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Саудовская Аравия
Комментарии (17)
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ufos73
1519164667
Хера себе, в прошлом году бомжи в открытую говорили, что стимулируют соперников Спартака, РФС че то даже не почесался...
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ЖОРРО
1519165378
Это будет просто ужасно если Саудовскую Аравию не допустят...только представьте позор позорный:хозяева не выходят из группы с тремя командами(((( P.S.Удачи нашей сборной и хорошего результата!!!)
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Asbjorn
1519167401
Сейчас весь спорт пропиталсч политикой,нужно тогда всех и везде отстранять
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ДЖУZ
1519167834
Эти амерекосы и ряд европейских стран, уже ***** незнают кому и как нагадить, вся олимпиада политикой пропитанна, футбол тоже стал инстрементом политики, вы **** о чёт говорите ФИФА???
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овертайм
1519182970
мельдоний хотели привезти?)
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сапёр75
1519193232
Ну хоть в ФиФе сидят здравосыслящие люди !
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FerzLoko
1519193500
не допустят и пригласят Италию))
Ответить
Сильвербой
1519196850
Джанни, а что там с Египтом и Уругваем? Никак нельзя поспособствовать??? )))
Ответить
cska-62
1519212468
Италию вместо саудитов! Дайте БУФФОНУ шанс! БУФФОН! БУФФОН! БУФФОН!
Ответить
Serjoga
1519242137
Подкуп это не политика, а криминал!
Ответить
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