Сборную Саудовской Аравии могут не допустить до чемпионата мира-2018

ФИФА рассматривает вопрос о недопуске сборной Саудовской Аравии до чемпионата мира-2018. Дело в том, что власти страны вмешиваются в футбольную деятельность, а это противоречит одному из главных принципов Международной федерации футбола.

Так, аравийцы находятся в стадии политического конфликта с Катаром и переносят его на футбол. В частности, у ФИФА есть информация, что Саудовская Аравия финансово стимулировала соперников катарской сборной на недавнем Кубке Персидского залива.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.