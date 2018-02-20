Хавбек «Црвены Звезды» Крстичич: «Приехали в Россию за победой»

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Ненад Крстичич поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА. Балканцы настроены на проход дальше.

«Да, холодно, будет тяжело. Но будет как будет, все решится в те минуты, когда мы будем на поле. Что Бог даст, то и будет. Мы будем бороться. Мы и в Белграде играли на победу. Это не получилось, мы сыграли 0:0. Я считаю, это хороший результат – мы не дали забить нам гол.

Сюда мы приехали за победой. Надеемся забить и выиграть. Мы понимаем, что ЦСКА – очень сильный соперник. Понимаем, что будет тяжело. И в первом матче было тяжело. В составе ЦСКА много сильных игроков, эта команда удачно выступает на международной арене в последние годы. Но мы будем бороться», – сказал футболист.

Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 20:00 21 февраля.