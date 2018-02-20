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    Хавбек «Црвены Звезды» Крстичич: «Приехали в Россию за победой»

    Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Ненад Крстичич поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА. Балканцы настроены на проход дальше.

    «Да, холодно, будет тяжело. Но будет как будет, все решится в те минуты, когда мы будем на поле. Что Бог даст, то и будет. Мы будем бороться. Мы и в Белграде играли на победу. Это не получилось, мы сыграли 0:0. Я считаю, это хороший результат – мы не дали забить нам гол.

    Сюда мы приехали за победой. Надеемся забить и выиграть. Мы понимаем, что ЦСКА – очень сильный соперник. Понимаем, что будет тяжело. И в первом матче было тяжело. В составе ЦСКА много сильных игроков, эта команда удачно выступает на международной арене в последние годы. Но мы будем бороться», – сказал футболист.

    Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 20:00 21 февраля.

    Источник: Р-Спорт

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    20.02.2018 23:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 10:45

      приехали за победой, у уедете с разорванным очком...

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 21 февраля 2018, 06:54

      эта команда удачно выступает на международной арене в последние годы----Конечно громко сказано , но это дань уважения армейцам. Сыграть результативную ничью -более реальный исход для вашей общей победы. Буду надеяться на благоприятный исход для ЦСКА, хотя с трудом верю в это , может Муса проснётся , или ещё кто-нибудь стрельнет , лишь бы Васин с Березуцким не накосячили

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 февраля 2018, 06:51

      Хрен Вам!!! А не победа!!!

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 февраля 2018, 00:53

      вы приехали Кремль посмотреть..... а победа будет за ЦСКА

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 февраля 2018, 00:07

      Ой вы перед первым матчем кукарекали что снесете коней, в итоге 0-0. Как бы тут вообще хз я бы на их месте молчал перед ответкой чтоб не обосраться.)))

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