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  • Хавбек «Црвены Звезды» Крстичич: «Приехали в Россию за победой»

Хавбек «Црвены Звезды» Крстичич: «Приехали в Россию за победой»

20 февраля 2018, 23:06
5

Полузащитник сербской «Црвены Звезды» Ненад Крстичич поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА. Балканцы настроены на проход дальше.

«Да, холодно, будет тяжело. Но будет как будет, все решится в те минуты, когда мы будем на поле. Что Бог даст, то и будет. Мы будем бороться. Мы и в Белграде играли на победу. Это не получилось, мы сыграли 0:0. Я считаю, это хороший результат – мы не дали забить нам гол.

Сюда мы приехали за победой. Надеемся забить и выиграть. Мы понимаем, что ЦСКА – очень сильный соперник. Понимаем, что будет тяжело. И в первом матче было тяжело. В составе ЦСКА много сильных игроков, эта команда удачно выступает на международной арене в последние годы. Но мы будем бороться», – сказал футболист.

Матч на «ВЭБ-Арене» начнется в 20:00 21 февраля.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Црвена Звезда Крстичич Ненад
Комментарии (5)
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Михаил_Боярский
1519160867
Ой вы перед первым матчем кукарекали что снесете коней, в итоге 0-0. Как бы тут вообще хз я бы на их месте молчал перед ответкой чтоб не обосраться.)))
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вместе с ЦСКА
1519163637
вы приехали Кремль посмотреть..... а победа будет за ЦСКА
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Nerlinger
1519185113
Хрен Вам!!! А не победа!!!
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нейтральныйкакникто
1519185271
эта команда удачно выступает на международной арене в последние годы----Конечно громко сказано , но это дань уважения армейцам. Сыграть результативную ничью -более реальный исход для вашей общей победы. Буду надеяться на благоприятный исход для ЦСКА, хотя с трудом верю в это , может Муса проснётся , или ещё кто-нибудь стрельнет , лишь бы Васин с Березуцким не накосячили
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Чикомас
1519199126
приехали за победой, у уедете с разорванным очком...
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