Алдонин: «У «Локомотива» и ЦСКА сейчас лучшие шансы среди российских клубов в еврокубках»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках, а также поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой».

«0:0 на выезде — приемлемый счет для еврокубков. Понятно, у армейцев хорошие шансы на выход в следующий этап. У ЦСКА и «Локомотива» на данном этапе лучшие шансы среди наших клубов. С задачей не проиграть первый официальный матч красно-синие справились.

У соперника в том матче были моменты, и Игорь Акинфеев выручил. Хорошо, что Игорь выручил, но, с другой стороны, всегда есть риск получить неприятности от атаки оппонента. «Црвена Звезда» — достаточно зубастая и амбициозная команда.

Овертайм? Не хотелось бы. Любая затяжка игры будет армейцам не на руку. Им просто может не хватить свежести, не хватить сил. Хочется, чтобы матч завершился в основное время. Естественно, с нулем у своих ворот. Надеюсь, ЦСКА справится с задачей», — сказал Алдонин.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в среду в Москве.