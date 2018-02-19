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  • Алдонин: «У «Локомотива» и ЦСКА сейчас лучшие шансы среди российских клубов в еврокубках»

Алдонин: «У «Локомотива» и ЦСКА сейчас лучшие шансы среди российских клубов в еврокубках»

19 февраля 2018, 21:55
11

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках, а также поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой».

«0:0 на выезде — приемлемый счет для еврокубков. Понятно, у армейцев хорошие шансы на выход в следующий этап. У ЦСКА и «Локомотива» на данном этапе лучшие шансы среди наших клубов. С задачей не проиграть первый официальный матч красно-синие справились.

У соперника в том матче были моменты, и Игорь Акинфеев выручил. Хорошо, что Игорь выручил, но, с другой стороны, всегда есть риск получить неприятности от атаки оппонента. «Црвена Звезда» — достаточно зубастая и амбициозная команда.

Овертайм? Не хотелось бы. Любая затяжка игры будет армейцам не на руку. Им просто может не хватить свежести, не хватить сил. Хочется, чтобы матч завершился в основное время. Естественно, с нулем у своих ворот. Надеюсь, ЦСКА справится с задачей», — сказал Алдонин.

Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в среду в Москве.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Локомотив Алдонин Евгений
Комментарии (11)
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a-rakhmatov
1519067029
В борьбе за золото самые высокие шансы у Локо, а у остальной нижеследующей четверки претендентов шансы одинаково невысокие...
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Антон bx14e
1519068219
алдонин,ты футболистом то никогда не был..ни пробить,не обвести не мог!!
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Nekit92
1519071070
Да подожди ты... и сербов любая ничья устроит. Какого нибудь дурачка закатят в концовочке, будут тебе шансы. Задолбали уже со своими прогнозами. То финалы пророчат, теперь считают у кого в 1 раунде шансов больше... дурдом какой то.
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Fan Loko mik
1519104867
Алдонин-эксперт!!!! Но оценивать шансы команд исходя только из предыдущих результатов не совсем правильно. Футбол непредсказуем.
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Чикомас
1519109242
У Зени такие же шансы. Надо дома два забивать. Если сербы забьют армейцам первыми, шансы сразу уменьшаться.
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directorpg
1519113701
Успехам всем нашим клубам!!!
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sprint5
1519116858
все покажут игры
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Полная Канистра
1519120888
вот когда пройдёте их вот тогда хвали а сейчас что попусту болтать алдошка
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Нас Много
1519126232
Прогнозы дело неблагодарное, но надеюсь что у трёх наших клубов есть шансы, а вот в Спартак, извините, не верю.
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raritet
1519139900
И мы все так думаем, но иногда , почему-то по другому думают тренеры. Может быть кому-то важнее удержать чемпионство, чем барахтаться в ЛЕ. Прецеденты бывали и не так давно. И вообще, вполне может быть что никто не пройдет дальше. (Великий Оптимист).
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