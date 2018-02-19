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    Алдонин: «У «Локомотива» и ЦСКА сейчас лучшие шансы среди российских клубов в еврокубках»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках, а также поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и «Црвеной Звездой».

    «0:0 на выезде — приемлемый счет для еврокубков. Понятно, у армейцев хорошие шансы на выход в следующий этап. У ЦСКА и «Локомотива» на данном этапе лучшие шансы среди наших клубов. С задачей не проиграть первый официальный матч красно-синие справились.

    У соперника в том матче были моменты, и Игорь Акинфеев выручил. Хорошо, что Игорь выручил, но, с другой стороны, всегда есть риск получить неприятности от атаки оппонента. «Црвена Звезда» — достаточно зубастая и амбициозная команда.

    Овертайм? Не хотелось бы. Любая затяжка игры будет армейцам не на руку. Им просто может не хватить свежести, не хватить сил. Хочется, чтобы матч завершился в основное время. Естественно, с нулем у своих ворот. Надеюсь, ЦСКА справится с задачей», — сказал Алдонин.

    Матч ЦСКА – «Црвена Звезда» пройдет в среду в Москве.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2018 21:55
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4025

      raritet 20 февраля 2018, 18:18

      И мы все так думаем, но иногда , почему-то по другому думают тренеры. Может быть кому-то важнее удержать чемпионство, чем барахтаться в ЛЕ. Прецеденты бывали и не так давно. И вообще, вполне может быть что никто не пройдет дальше. (Великий Оптимист).

      0
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 20 февраля 2018, 14:30

      Прогнозы дело неблагодарное, но надеюсь что у трёх наших клубов есть шансы, а вот в Спартак, извините, не верю.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 февраля 2018, 13:01

      вот когда пройдёте их вот тогда хвали а сейчас что попусту болтать алдошка

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 февраля 2018, 11:54

      все покажут игры

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      Рейтинг: +979

      directorpg 20 февраля 2018, 11:01

      Успехам всем нашим клубам!!!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 февраля 2018, 09:47

      У Зени такие же шансы. Надо дома два забивать. Если сербы забьют армейцам первыми, шансы сразу уменьшаться.

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 20 февраля 2018, 08:34

      Алдонин-эксперт!!!! Но оценивать шансы команд исходя только из предыдущих результатов не совсем правильно. Футбол непредсказуем.

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 февраля 2018, 00:37

      Если нет задачи слить ЛЕ ради ЧР обязаны проходить

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 19 февраля 2018, 23:11

      Да подожди ты... и сербов любая ничья устроит. Какого нибудь дурачка закатят в концовочке, будут тебе шансы.
      Задолбали уже со своими прогнозами. То финалы пророчат, теперь считают у кого в 1 раунде шансов больше... дурдом какой то.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 19 февраля 2018, 22:23

      алдонин,ты футболистом то никогда не был..ни пробить,не обвести не мог!!

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