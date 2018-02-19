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    Мутко: «ЦСКА должен побеждать «Црвену Звезду» дома, а у «Спартака» очень сложная задача»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение о шансах российских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

    Напомним, в первых матчах 1/16 финала «Локомотив» в гостях победил «Ниццу» (3:2), «Спартак» дома уступил «Атлетику» (1:3), ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (0:0), а «Зенит» на чужом поле проиграл «Селтику» (0:1).

    «Все игры разные. «Локомотив» очень здорово сыграл, но счет непростой – 3:2 и нельзя сказать, что все уже решено, хоть и забито на чужом поле так много мячей. Но железнодорожникам расслабляться нельзя – футбол есть футбол.

    «Спартак» в первом тайме выглядел неплохо, но реализация подвела. В этом плане испытанные бойцы в лице «Атлетика» эти моменты умеют отлично реализовывать. Конечно, у красно-белых сложная задача теперь.

    «Зенит» играл на равных, но «Селтик» проводил домашний матч. Там сумасшедшая поддержка, команда молодая, дерзкая. Мне «Селтик» очень понравился, будет сложный ответный матч.

    ЦСКА должны выиграть у «Црвены Звезды» в домашнем матче, но сербская команда – очень непредсказуемая, они уже проходили «Краснодар».

    В целом думаю, что у трех наших клубов очень хорошие шансы, но и «Спартак» не будем сбрасывать со счетов, потому что в футболе не угадаешь», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    19.02.2018 17:37
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 10:55

      Удачи всем без исключения.

      1
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 19 февраля 2018, 21:13

      лучшие это те кто поднялся над худшими. а худшие .то кто не стал подыматься над лучшими!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 19 февраля 2018, 21:09

      Никто ни кому ни чего не должен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 февраля 2018, 21:08

      1.Мутко должен заткнуться.
      2.ЦСКА должен побеждать - (но, победа ещё не означает проход).
      3.Спартак должен вернуться с высоко поднятой головой -(ты можешь проиграть, но ты покажи игру, да такую что бы тебе всё простили).
      Удачи всем, кроме первого.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 февраля 2018, 20:38

      Смойся позорище

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2018, 20:31

      без твоих зелёных соплей знаем виталька

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 февраля 2018, 19:56

      Эх, Виталик, шел бы ты в ...олимпиаду.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Dominator777 19 февраля 2018, 21:09

      Прошу уточнить... в Олимпиаду Ивановну?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 19 февраля 2018, 19:28

      ВиЛеМут толк в футболе знает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 19 февраля 2018, 19:20

      Аналитик от бога, все по полочкам разложил.

      6
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 19 февраля 2018, 19:14

      Мудлон разговорился))) Эксперт великий!)))

      1
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