Мутко: «ЦСКА должен побеждать «Црвену Звезду» дома, а у «Спартака» очень сложная задача»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение о шансах российских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, в первых матчах 1/16 финала «Локомотив» в гостях победил «Ниццу» (3:2), «Спартак» дома уступил «Атлетику» (1:3), ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (0:0), а «Зенит» на чужом поле проиграл «Селтику» (0:1).

«Все игры разные. «Локомотив» очень здорово сыграл, но счет непростой – 3:2 и нельзя сказать, что все уже решено, хоть и забито на чужом поле так много мячей. Но железнодорожникам расслабляться нельзя – футбол есть футбол.

«Спартак» в первом тайме выглядел неплохо, но реализация подвела. В этом плане испытанные бойцы в лице «Атлетика» эти моменты умеют отлично реализовывать. Конечно, у красно-белых сложная задача теперь.

«Зенит» играл на равных, но «Селтик» проводил домашний матч. Там сумасшедшая поддержка, команда молодая, дерзкая. Мне «Селтик» очень понравился, будет сложный ответный матч.

ЦСКА должны выиграть у «Црвены Звезды» в домашнем матче, но сербская команда – очень непредсказуемая, они уже проходили «Краснодар».

В целом думаю, что у трех наших клубов очень хорошие шансы, но и «Спартак» не будем сбрасывать со счетов, потому что в футболе не угадаешь», – сказал Мутко.