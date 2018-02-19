Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «ЦСКА должен побеждать «Црвену Звезду» дома, а у «Спартака» очень сложная задача»

Мутко: «ЦСКА должен побеждать «Црвену Звезду» дома, а у «Спартака» очень сложная задача»

19 февраля 2018, 17:37
18

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказал мнение о шансах российских клубов на выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, в первых матчах 1/16 финала «Локомотив» в гостях победил «Ниццу» (3:2), «Спартак» дома уступил «Атлетику» (1:3), ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Црвеной Звездой» (0:0), а «Зенит» на чужом поле проиграл «Селтику» (0:1).

«Все игры разные. «Локомотив» очень здорово сыграл, но счет непростой – 3:2 и нельзя сказать, что все уже решено, хоть и забито на чужом поле так много мячей. Но железнодорожникам расслабляться нельзя – футбол есть футбол.

«Спартак» в первом тайме выглядел неплохо, но реализация подвела. В этом плане испытанные бойцы в лице «Атлетика» эти моменты умеют отлично реализовывать. Конечно, у красно-белых сложная задача теперь.

«Зенит» играл на равных, но «Селтик» проводил домашний матч. Там сумасшедшая поддержка, команда молодая, дерзкая. Мне «Селтик» очень понравился, будет сложный ответный матч.

ЦСКА должны выиграть у «Црвены Звезды» в домашнем матче, но сербская команда – очень непредсказуемая, они уже проходили «Краснодар».

В целом думаю, что у трех наших клубов очень хорошие шансы, но и «Спартак» не будем сбрасывать со счетов, потому что в футболе не угадаешь», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Лига Европы ЦСКА Спартак Локомотив Зенит Црвена Звезда Атлетик Селтик Ницца Мутко Виталий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1519051893
Кто допустил Мутака?! Гнать его наверняка!!!
Ответить
sevsor
1519052109
Это плохая примета, если этот Мутко даёт какие-то прогнозы или планирует провести значимые работы...ни то, ни другое он делать не умеет, но завалить дело - так это запросто!
Ответить
vladimir-7
1519054488
Даже комментировать этого му...а нет никакого желания.
Ответить
Zenmaster
1519055474
Всё должны решать на поле -- будем болеть за наших !!!
Ответить
loko-the_best
1519056089
3-2 счет непростой) ахаха) лет ми спик фром май харт)
Ответить
Svoysvoemubrat
1519056495
Ну и на хрена это печатать, это любому пацану понятно. Лучше работу бы поискал.
Ответить
Sanek85
1519056893
Мудлон разговорился))) Эксперт великий!)))
Ответить
Приус
1519057222
Аналитик от бога, все по полочкам разложил.
Ответить
Антимат
1519057686
ВиЛеМут толк в футболе знает.
Ответить
zigbert
1519113319
Удачи всем без исключения.
Ответить
Главные новости
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
1
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
5
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
5
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+